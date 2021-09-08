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https://tr.sputniknews.com/20210908/tuzlada-iki-tren-kafa-kafaya-geldi-1048713707.html
Faciadan dönüldü: Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi
Faciadan dönüldü: Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi
İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi. Trenler son anda dururken, büyük bir kazanın önüne geçildi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
istanbul
konya
tren
makinist
kaza
yht
yüksek hızlı tren (yht)
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Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla tersane istasyonunda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT’ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu.Olayın sebebine dair araştırma sürerken, aksayan seferlerin kısa sürede başlayacağı bildirildi.
türkiye
istanbul
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istanbul, konya, tren, makinist, kaza, yht, yüksek hızlı tren (yht)

Faciadan dönüldü: Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi

10:00 08.09.2021 (güncellendi: 10:11 08.09.2021)
© DHATuzla'da iki tren kafa kafaya geldi
Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© DHA
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İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi. Trenler son anda dururken, büyük bir kazanın önüne geçildi.
Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla tersane istasyonunda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT’ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu.
Olayın sebebine dair araştırma sürerken, aksayan seferlerin kısa sürede başlayacağı bildirildi.
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