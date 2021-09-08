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https://tr.sputniknews.com/20210908/tuzlada-iki-tren-kafa-kafaya-geldi-1048713707.html
Faciadan dönüldü: Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi
Faciadan dönüldü: Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi
İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi. Trenler son anda dururken, büyük bir kazanın önüne geçildi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T10:00+0300
2021-09-08T10:00+0300
2021-09-08T10:11+0300
türkiye
istanbul
konya
tren
makinist
kaza
yht
yüksek hızlı tren (yht)
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Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla tersane istasyonunda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT’ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu.Olayın sebebine dair araştırma sürerken, aksayan seferlerin kısa sürede başlayacağı bildirildi.
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feedback.tr@sputniknews.com
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istanbul, konya, tren, makinist, kaza, yht, yüksek hızlı tren (yht)
Faciadan dönüldü: Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi 10:00 08.09.2021 (güncellendi: 10:11 08.09.2021)
İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi. Trenler son anda dururken, büyük bir kazanın önüne geçildi.
Adapazarı-Pendik seferini yapan
ADA treni Tuzla tersane istasyonunda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT’ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu.
Olayın sebebine dair
araştırma
sürerken, aksayan seferlerin kısa sürede
başlayacağı
bildirildi.