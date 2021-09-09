https://tr.sputniknews.com/20210909/abd-disisleri-bakani-blinkenden-talibana-taninma-icin-sozlerini-tutma-talebi-1048743852.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Taliban'a, tanınma için 'sözlerini tutma' talebi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Taliban'a, tanınma için 'sözlerini tutma' talebi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'ın ABD tarafından tam tanınması için öncelikle verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T00:15+0300

2021-09-09T00:15+0300

2021-09-09T00:16+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

taliban

antony blinken

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20 ülkenin katılımıyla gerçekleşen bir video konferansta konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Taliban'ın açıkladığı yeni hükümete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Blinken, "Açıklanan geçici hükümet ya da nihai kurulacak bir Afgan hükümeti de dahil Taliban'ı, yabancı ülke vatandaşları, vize sahipleri ve Afganların ülke dışına seyahat etmelerine müsaade edeceğine yönelik verdiği sözü tutmaya mecbur bırakmalıyız" dedi.Taliban'ın resmi olarak tanınması konusunda ise Blinken, "Taliban uluslararası meşruiyet ve destek arayışında. Bu meşruiyet ve destek eylemleriyle kazanılmalı. Bize göre, bu çok hızlı kazanılamaz. Bunu kazanmak sadece sözlerle, hatta olumlu ilk adımlarla değil, zamanla belli olur" değerlendirmesinde bulundu.Blinken, Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin "kapsayıcılık testini" geçemediğinin altını çizerek, kabinedeki isimlerin geçmişinin kendilerine kaygı verdiğini ve hükümette hiç kadın olmamasının not edildiğini aktardı.

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abd, afganistan, taliban, antony blinken