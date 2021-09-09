https://tr.sputniknews.com/20210909/kaliforniya-seks-sirasinda-partnerin-rizasi-olmadan-prezervatif-cikarmayi-yasakladi-1048745923.html

Kaliforniya, seks sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladı

Kaliforniya, seks sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladı

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatifin çıkarılması eylemini yasaklayan ilk ABD eyaleti oldu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T02:00+0300

2021-09-09T02:00+0300

2021-09-09T02:00+0300

yaşam

abd

kaliforniya

seks

prezervatif

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Erkeğin, partnerin onayı ya da haberi olmadan cinsel ilişki sırasında prezervatifi çıkarmasının, fiziksel ve duygusal açıdan olumsuz sonuçları nedeniyle, bu eylemin cinsel suç sayılması talep ediliyordu.Kaliforniya'daki yeni düzenlemeyle yasa dışı olan eylem, cinsel taciz suçu kapsamına alındıKanunla birlikte mağdura, uğradığı zarar karşısında dava açma hakkı tanınacak.

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kaliforniya

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abd, kaliforniya, seks, prezervatif