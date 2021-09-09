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https://tr.sputniknews.com/20210909/kaliforniya-seks-sirasinda-partnerin-rizasi-olmadan-prezervatif-cikarmayi-yasakladi-1048745923.html
Kaliforniya, seks sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladı
Kaliforniya, seks sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladı
ABD'nin Kaliforniya eyaleti, cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatifin çıkarılması eylemini yasaklayan ilk ABD eyaleti oldu. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
abd
kaliforniya
seks
prezervatif
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Erkeğin, partnerin onayı ya da haberi olmadan cinsel ilişki sırasında prezervatifi çıkarmasının, fiziksel ve duygusal açıdan olumsuz sonuçları nedeniyle, bu eylemin cinsel suç sayılması talep ediliyordu.Kaliforniya'daki yeni düzenlemeyle yasa dışı olan eylem, cinsel taciz suçu kapsamına alındıKanunla birlikte mağdura, uğradığı zarar karşısında dava açma hakkı tanınacak.
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abd, kaliforniya, seks, prezervatif

Kaliforniya, seks sırasında partnerin rızası olmadan prezervatif çıkarmayı yasakladı

02:00 09.09.2021
© Fotoğraf : Twitterprezervatif
prezervatif - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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ABD'nin Kaliforniya eyaleti, cinsel ilişki sırasında partnerin rızası olmadan prezervatifin çıkarılması eylemini yasaklayan ilk ABD eyaleti oldu.
Erkeğin, partnerin onayı ya da haberi olmadan cinsel ilişki sırasında prezervatifi çıkarmasının, fiziksel ve duygusal açıdan olumsuz sonuçları nedeniyle, bu eylemin cinsel suç sayılması talep ediliyordu.
Kaliforniya'daki yeni düzenlemeyle yasa dışı olan eylem, cinsel taciz suçu kapsamına alındı
Kanunla birlikte mağdura, uğradığı zarar karşısında dava açma hakkı tanınacak.
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