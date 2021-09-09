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Lavrov: 2. Dünya Savaşı'nda Nazi virüsüne karşı yapılan aşının etkisi azalmaya başladı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, şiddetli Rusofobi vakalarındaki ve Nazileri rehabilite etme çabalarındaki sert artışın insanların 2. Dünya Savaşı'ndan çıkarılan dersleri unuttuğunu ve yeniden felakete sürüklendiğini gösterdiğini vurguladı.
Moskova'da düzenlenen Uluslararası Anti-Faşist Forumu'nda konuşan Lavrov, 'Nazi virüsü' ile mücadelenin özellikle Ukrayna gibi ülkelerde sekteye uğradığına dikkat çekti.
Lavrov, "Maalesef, o dönemde Nazi virüsüne karşı yapılan aşının etkisi günümüzde zayıflamaya başlıyor. Ukrayna'da ve Baltık ülkelerinde açıkça Rusofobi propagandası yapılıyor ve milliyetçi radikaller başlarını kaldırıyor. Dünyayı 'kahverengi vebadan" kurtaran Kızıl Ordu askerlerinin anıtları saygısız eylemlere maruz kalıyor ve yıkılıyor" dedi.
Lavrov, bu eğilimleri engellemeye yönelik uluslararası çabalara günümüzde her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.
Lavrov, geçen haftaki açıklamasında Rusların ve Rusça konuşanların Ukrayna ve Baltık ülkelerinde ayrımcılığa maruz kaldığını, Avrupa Konseyi'nin buna göz yummaması gerektiğini vurgulamıştı.
Lavrov, "Maalesef, o dönemde Nazi virüsüne karşı yapılan aşının etkisi günümüzde zayıflamaya başlıyor. Ukrayna'da ve Baltık ülkelerinde açıkça Rusofobi propagandası yapılıyor ve milliyetçi radikaller başlarını kaldırıyor. Dünyayı 'kahverengi vebadan" kurtaran Kızıl Ordu askerlerinin anıtları saygısız eylemlere maruz kalıyor ve yıkılıyor" dedi.
Lavrov, bu eğilimleri engellemeye yönelik uluslararası çabalara günümüzde her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.
Lavrov, geçen haftaki açıklamasında Rusların ve Rusça konuşanların Ukrayna ve Baltık ülkelerinde ayrımcılığa maruz kaldığını, Avrupa Konseyi'nin buna göz yummaması gerektiğini vurgulamıştı.