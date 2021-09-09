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Meksika'da bir artezyen kuyusunda 20 ceset bulundu
Meksika'da bir artezyen kuyusunda 20 ceset bulundu
Meksika'da ihbar üzerine bir artezyen kuyusunda yapılan aramalar sonucu, 20 ceset tespit edildi. 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T06:19+0300
2021-09-09T06:18+0300
dünya
meksika
çatışma
ceset
cinayet
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Meksika basınında çıkan haberlere göre, ülkenin Veracruz eyaletine bağlı Omealca kasabasında, bir evin yakınında bulunan artezyen kuyusundan cesetler çıktı.Yetkililer, savcılık eşliğinde kuyuda yapılan incelemelerden sonra 30 metre derinlikten 20 ceset çıkarıldığı bilgisini paylaştı.Cesetlerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatıldı.
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meksika, çatışma, ceset, cinayet

Meksika'da bir artezyen kuyusunda 20 ceset bulundu

06:19 09.09.2021
© AFP 2021 / Elizabeth RuizMeksika, polis
Meksika, polis - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© AFP 2021 / Elizabeth Ruiz
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Meksika'da ihbar üzerine bir artezyen kuyusunda yapılan aramalar sonucu, 20 ceset tespit edildi.
Meksika basınında çıkan haberlere göre, ülkenin Veracruz eyaletine bağlı Omealca kasabasında, bir evin yakınında bulunan artezyen kuyusundan cesetler çıktı.
Yetkililer, savcılık eşliğinde kuyuda yapılan incelemelerden sonra 30 metre derinlikten 20 ceset çıkarıldığı bilgisini paylaştı.
Cesetlerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatıldı.
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