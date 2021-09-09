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Ölümle burun buruna: Küçük çocuk pencerenin pervazında oturdu
Ölümle burun buruna: Küçük çocuk pencerenin pervazında oturdu
İstanbul Başakşehir'de bir çocuk evin açık bırakılan penceresinden çıktı ve kenarda dakikalarca oturdu. Ölümden birkaç santimetreyle kurtulan çocuk bir süre... 09.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-09T11:37+0300
2021-09-09T11:47+0300
türkiye
istanbul
başakşehir
çocuk
pencere
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İstanbul Başakşehir'de çok katlı binanın üst katlarındaki dairesinde kaydedilen görüntülerde, 1.5 ila 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğun açık pencereden dışarıya çıkarak pervaza oturduğu görülüyor. Bu sırada yan binada oturan kadın, çocuğu fark etti. Kadın, telefonunun kamerası ile yüreklerin ağza geldiği anları kaydetmeye başladı. Küçük çocuk bir süre burada oturduktan sonra tekrar içeriye girdi. Videoyu kaydeden kadın, kendi çocuğunu da 'Balkona dahi çıkmak yok' diyerek uyarırken, küçük çocuğun pencereden içeri girmesiyle derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.
türkiye
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başakşehir
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istanbul, başakşehir, çocuk, pencere

Ölümle burun buruna: Küçük çocuk pencerenin pervazında oturdu

11:37 09.09.2021 (güncellendi: 11:47 09.09.2021)
© DHAİstanbul Başakşehir'de bir çocuk evin açık bırakılan penceresinden çıktı ve kenarda dakikalarca oturdu.
İstanbul Başakşehir'de bir çocuk evin açık bırakılan penceresinden çıktı ve kenarda dakikalarca oturdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
© DHA
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İstanbul Başakşehir'de bir çocuk evin açık bırakılan penceresinden çıktı ve kenarda dakikalarca oturdu. Ölümden birkaç santimetreyle kurtulan çocuk bir süre sonra içeri girdi. Bu sırada evde birilerinin olup olmadığı ise bilinmiyor.
İstanbul Başakşehir'de çok katlı binanın üst katlarındaki dairesinde kaydedilen görüntülerde, 1.5 ila 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğun açık pencereden dışarıya çıkarak pervaza oturduğu görülüyor. Bu sırada yan binada oturan kadın, çocuğu fark etti.
Kadın, telefonunun kamerası ile yüreklerin ağza geldiği anları kaydetmeye başladı. Küçük çocuk bir süre burada oturduktan sonra tekrar içeriye girdi. Videoyu kaydeden kadın, kendi çocuğunu da 'Balkona dahi çıkmak yok' diyerek uyarırken, küçük çocuğun pencereden içeri girmesiyle derin bir nefes aldı.
Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.
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