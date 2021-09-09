https://tr.sputniknews.com/20210909/olumle-burun-buruna-kucuk-cocuk-pencerenin-pervazinda-oturdu-1048754160.html

Ölümle burun buruna: Küçük çocuk pencerenin pervazında oturdu

Ölümle burun buruna: Küçük çocuk pencerenin pervazında oturdu

İstanbul Başakşehir'de bir çocuk evin açık bırakılan penceresinden çıktı ve kenarda dakikalarca oturdu. Ölümden birkaç santimetreyle kurtulan çocuk bir süre... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T11:37+0300

2021-09-09T11:37+0300

2021-09-09T11:47+0300

türkiye

istanbul

başakşehir

çocuk

pencere

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İstanbul Başakşehir'de çok katlı binanın üst katlarındaki dairesinde kaydedilen görüntülerde, 1.5 ila 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuğun açık pencereden dışarıya çıkarak pervaza oturduğu görülüyor. Bu sırada yan binada oturan kadın, çocuğu fark etti. Kadın, telefonunun kamerası ile yüreklerin ağza geldiği anları kaydetmeye başladı. Küçük çocuk bir süre burada oturduktan sonra tekrar içeriye girdi. Videoyu kaydeden kadın, kendi çocuğunu da 'Balkona dahi çıkmak yok' diyerek uyarırken, küçük çocuğun pencereden içeri girmesiyle derin bir nefes aldı. Öte yandan evde kimsenin olup olmadığı bilinmiyor.

türkiye

istanbul

başakşehir

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, başakşehir, çocuk, pencere