Oyuncu Selçuk Yöntem: 5 günde 1 dizi bölümü çekiliyor, bu bir mucize

Yöntem, "5 günde 1 dizi bölümü çekiliyor, bu bir mucize. Dizi süreleri uzadıktan sonra 5 yıldır dizilere ara verdim. Bu, işin kreatif olmasını uzaklaştıran çok yıpratıcı bir hal. Dizi süreleri uzun olmasına rağmen kaliteli yapımlar ortaya çıkıyor" diye konuştu.
Türkiye'de artık dizi sürelerinin yaklaşık 2,5 saat olduğuna vurgu yapan oyuncu Selçuk Yöntem, "Bizden başka böyle dizi yapan bir ülke olduğunu sanmıyorum." dedi.
Yöntem, "5 günde 1 dizi bölümü çekiliyor, bu bir mucize. Dizi süreleri uzadıktan sonra 5 yıldır dizilere ara verdim. Bu, işin kreatif olmasını uzaklaştıran çok yıpratıcı bir hal. Dizi süreleri uzun olmasına rağmen kaliteli yapımlar ortaya çıkıyor" diye konuştu.