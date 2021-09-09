https://tr.sputniknews.com/20210909/oyuncu-selcuk-yontem-5-gunde-1-dizi-bolumu-cekiliyor-bu-bir-mucize-1048746585.html

Oyuncu Selçuk Yöntem: 5 günde 1 dizi bölümü çekiliyor, bu bir mucize

Oyuncu Selçuk Yöntem: 5 günde 1 dizi bölümü çekiliyor, bu bir mucize

Türkiye'de artık dizi sürelerinin yaklaşık 2,5 saat olduğuna vurgu yapan oyuncu Selçuk Yöntem, "Bizden başka böyle dizi yapan bir ülke olduğunu sanmıyorum."... 09.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-09T02:57+0300

2021-09-09T02:57+0300

2021-09-09T02:57+0300

yaşam

dizi

selçuk yöntem

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Yöntem, "5 günde 1 dizi bölümü çekiliyor, bu bir mucize. Dizi süreleri uzadıktan sonra 5 yıldır dizilere ara verdim. Bu, işin kreatif olmasını uzaklaştıran çok yıpratıcı bir hal. Dizi süreleri uzun olmasına rağmen kaliteli yapımlar ortaya çıkıyor" diye konuştu.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dizi, selçuk yöntem