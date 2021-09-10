https://tr.sputniknews.com/20210910/belediye-meclisinde-heval-gerginligi-chpliler-mhpli-nenninin-uzerine-yurudu-1048802299.html
Belediye meclisinde 'heval' gerginliği: CHP'liler MHP'li Nenni'nin üzerine yürüdü
Belediye meclisinde 'heval' gerginliği: CHP'liler MHP'li Nenni'nin üzerine yürüdü
Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi'nde, MHP'li meclis üyesi Tufan Nenni'nin CHP'lilere yönelik, "Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu Abdullah Öcalan'ın... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T16:22+0300
2021-09-10T16:22+0300
2021-09-10T16:22+0300
chp
hdp
mhp
mersin
abdullah öcalan
mustafa kemal atatürk
zabıta
mustafa gültak
tufan nenni
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Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisinin Eylül Ayı 2. Oturumu gerçekleştirildi.Haberler.Com’un aktardığına göre programın dilek ve temenniler bölümünde söz alan MHP'li meclis üyesi Tufan Nenni, önceki gün Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaşananları eleştirip şu ifadeleri kullandı:"Bize demokrasi dersi verenler, ağzını açtıklarında özgürlükten dem vuranlar, dün sınıfta kaldılar. Bir belediye başkanının mikrofonunu kapatıp, konuşmasını engelleyerek demokrasi dersinden sınıfta kaldılar.”‘Öcalan'ın hevalleri oldunuz""Burada sadece bir tiyatro oynanıyor" diyen Nenni, "CHP'li arkadaşlarıma geçen gün de söylemiştim. CHP'nin Akdeniz Belediyesi’ndeki tek görevi, HDP'nin destekçisi olmak ve Büyükşehir Belediyesine bir laf söylendiğinde bunları engellemek, başka bir icraatları yok. Sizler Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu, Abdullah Öcalan'ın hevalleri olarak bitirdiniz" diye konuştu.Nenni'nin bu sözlerine CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri tepki gösterdi. CHP'li bazı meclis üyeleri Nenni'nin üzerine yürüdü. Meclisi yöneten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın sık sık "Sakin olun" uyarılarının ardından yaşanan gerginlik, diğer meclis üyeleri ve zabıta ekiplerinin araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.‘Seçtiğiniz insanlar istiklal marşı okumuyor’MHP'li meclis üyesi Nenni ise yaşanan olaylara tepkisini, "İstiklal Marşı okunmuyor, gözümüzün içine baka baka siz bunu gururla izliyorsunuz. Yazıklar olsun size. Ey CHP'liler şurada seçtiğiniz insanlar İstiklal Marşı okumuyor gözünüze bakarak. Siz bunu yutuyorsunuz" sözleriyle sürdürdü.
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chp, hdp, mhp, mersin, abdullah öcalan, mustafa kemal atatürk, zabıta, mustafa gültak, tufan nenni
Belediye meclisinde 'heval' gerginliği: CHP'liler MHP'li Nenni'nin üzerine yürüdü
Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi'nde, MHP'li meclis üyesi Tufan Nenni'nin CHP'lilere yönelik, "Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu Abdullah Öcalan'ın hevalleri olarak bitirdiniz" sözleri üzerine, CHP'li meclis üyeleri Nenni'nin üzerine yürüdü.
Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisinin Eylül Ayı 2. Oturumu gerçekleştirildi.
Haberler.Com’un aktardığına göre programın dilek ve temenniler bölümünde söz alan MHP'li meclis üyesi Tufan Nenni, önceki gün Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaşananları eleştirip şu ifadeleri kullandı:
"Bize demokrasi dersi verenler, ağzını açtıklarında özgürlükten dem vuranlar, dün sınıfta kaldılar. Bir belediye başkanının mikrofonunu kapatıp, konuşmasını engelleyerek demokrasi dersinden sınıfta kaldılar.”
‘Öcalan'ın hevalleri oldunuz"
"Burada sadece bir tiyatro oynanıyor" diyen Nenni, "CHP'li arkadaşlarıma geçen gün de söylemiştim. CHP'nin Akdeniz Belediyesi’ndeki tek görevi, HDP'nin destekçisi olmak ve Büyükşehir Belediyesine bir laf söylendiğinde bunları engellemek, başka bir icraatları yok. Sizler Atatürk'ün askerleri olarak çıktığınız yolu, Abdullah Öcalan'ın hevalleri olarak bitirdiniz" diye konuştu.
Nenni'nin bu sözlerine CHP'li ve HDP'li meclis üyeleri tepki gösterdi. CHP'li bazı meclis üyeleri Nenni'nin üzerine yürüdü. Meclisi yöneten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın sık sık "Sakin olun" uyarılarının ardından yaşanan gerginlik, diğer meclis üyeleri ve zabıta ekiplerinin araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.
‘Seçtiğiniz insanlar istiklal marşı okumuyor’
MHP'li meclis üyesi Nenni ise yaşanan olaylara tepkisini, "İstiklal Marşı okunmuyor, gözümüzün içine baka baka siz bunu gururla izliyorsunuz. Yazıklar olsun size. Ey CHP'liler şurada seçtiğiniz insanlar İstiklal Marşı okumuyor gözünüze bakarak. Siz bunu yutuyorsunuz" sözleriyle sürdürdü.