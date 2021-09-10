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https://tr.sputniknews.com/20210910/emekli-maasi-icin-annesini-mumyaladi-1048789010.html
Emekli maaşı için annesini mumyaladı
Emekli maaşı için annesini mumyaladı
Avusturya polisi, emekli maaşını almaya devam etmek için ölen annesini mumyalayarak bodrum katında tutan adamın yakalandığını duyurdu. 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T11:40+0300
2021-09-10T11:39+0300
dünya
avusturya
mumya
emekli maaşı
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Demansı olduğu açıklanan 89 yaşındaki kadının geçen yıl haziran ayında eceliyle öldüğü düşünülüyor.66 yaşındaki oğlunun vücudunu mahzene koyduğu ve kokuyu maskelemek için buz paketleri, kedi kumu ve bandajlar kullandığı söyleniyor.Polis, yasa dışı olarak yaklaşık 50 bin euro ödeme almış olabileceğine inanıyor.Dolandırıcılığı postacının ihbarı ortaya çıkardıPolisten yapılan açıklamada, dolandırıcılığın Tirol bölgesinde bir postacının kadını görme talebinin reddedilmesinin ardından ortaya çıktığı belirtildi.Soruşturmanın başlatılmasının ardındangerçek ortaya çıktı.Avusturya devlet televizyonu ORF'ye konuşan polis memuru Helmuth Gufler, kadının kedi kumu ile kaplanarak mumyalandığını ve adamın tüm suçlamaları kabul ettiğini açıkladı.ORF'nin bildirdiğine göre, şüpheli erkek kardeşine annesinin hastanede tedavi gördüğünü ve ziyaret etmeye değmeyeceğini çünkü kimseyi hatırlamadığını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210803/ibrahim-tatlisesin-emekli-maasi-kesildi--1045141052.html
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avusturya, mumya, emekli maaşı

Emekli maaşı için annesini mumyaladı

11:40 10.09.2021
© AP Photo / Friso GentschAvusturya polisi
Avusturya polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Friso Gentsch
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Avusturya polisi, emekli maaşını almaya devam etmek için ölen annesini mumyalayarak bodrum katında tutan adamın yakalandığını duyurdu.
Demansı olduğu açıklanan 89 yaşındaki kadının geçen yıl haziran ayında eceliyle öldüğü düşünülüyor.
66 yaşındaki oğlunun vücudunu mahzene koyduğu ve kokuyu maskelemek için buz paketleri, kedi kumu ve bandajlar kullandığı söyleniyor.
Polis, yasa dışı olarak yaklaşık 50 bin euro ödeme almış olabileceğine inanıyor.
İbrahim Tatlıses - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2021
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'İbrahim Tatlıses’in emekli maaşı kesildi'
3 Ağustos, 11:00

Dolandırıcılığı postacının ihbarı ortaya çıkardı

Polisten yapılan açıklamada, dolandırıcılığın Tirol bölgesinde bir postacının kadını görme talebinin reddedilmesinin ardından ortaya çıktığı belirtildi.
Soruşturmanın başlatılmasının ardındangerçek ortaya çıktı.
Avusturya devlet televizyonu ORF'ye konuşan polis memuru Helmuth Gufler, kadının kedi kumu ile kaplanarak mumyalandığını ve adamın tüm suçlamaları kabul ettiğini açıkladı.
ORF'nin bildirdiğine göre, şüpheli erkek kardeşine annesinin hastanede tedavi gördüğünü ve ziyaret etmeye değmeyeceğini çünkü kimseyi hatırlamadığını söyledi.
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