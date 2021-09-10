https://tr.sputniknews.com/20210910/emekli-maasi-icin-annesini-mumyaladi-1048789010.html

Emekli maaşı için annesini mumyaladı

Emekli maaşı için annesini mumyaladı

Avusturya polisi, emekli maaşını almaya devam etmek için ölen annesini mumyalayarak bodrum katında tutan adamın yakalandığını duyurdu. 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T11:40+0300

2021-09-10T11:40+0300

2021-09-10T11:39+0300

dünya

avusturya

mumya

emekli maaşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1044278027_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_84df18d72222a3ab93163b5721a9c1a6.jpg

Demansı olduğu açıklanan 89 yaşındaki kadının geçen yıl haziran ayında eceliyle öldüğü düşünülüyor.66 yaşındaki oğlunun vücudunu mahzene koyduğu ve kokuyu maskelemek için buz paketleri, kedi kumu ve bandajlar kullandığı söyleniyor.Polis, yasa dışı olarak yaklaşık 50 bin euro ödeme almış olabileceğine inanıyor.Dolandırıcılığı postacının ihbarı ortaya çıkardıPolisten yapılan açıklamada, dolandırıcılığın Tirol bölgesinde bir postacının kadını görme talebinin reddedilmesinin ardından ortaya çıktığı belirtildi.Soruşturmanın başlatılmasının ardındangerçek ortaya çıktı.Avusturya devlet televizyonu ORF'ye konuşan polis memuru Helmuth Gufler, kadının kedi kumu ile kaplanarak mumyalandığını ve adamın tüm suçlamaları kabul ettiğini açıkladı.ORF'nin bildirdiğine göre, şüpheli erkek kardeşine annesinin hastanede tedavi gördüğünü ve ziyaret etmeye değmeyeceğini çünkü kimseyi hatırlamadığını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210803/ibrahim-tatlisesin-emekli-maasi-kesildi--1045141052.html

avusturya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avusturya, mumya, emekli maaşı