https://tr.sputniknews.com/20210910/erdogan-devletimiz-artik-80lerin-90larin-enkaz-altinda-kalan-devleti-degildir-1048799793.html

Erdoğan'dan İmamoğlu için 'Fatih Sultan Mehmet' benzetmesi yapan Akşener'e: Kimi, kime benzetiyorsun

Erdoğan'dan İmamoğlu için 'Fatih Sultan Mehmet' benzetmesi yapan Akşener'e: Kimi, kime benzetiyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için kullandığı "1453'te Fatih aynı senin gibi 'Ya İstanbul... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T15:33+0300

2021-09-10T15:33+0300

2021-09-10T16:12+0300

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- Yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Afet haberini alır almaz devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber ettik. Uçaklar, helikopterler, botlar, itfaiye araçları, arazözler, on binlerce personel ile felaket bölgelerine büyük bir çıkarma yaptık. - Vatandaşın devletin yanında en çok görmek istediği zor günlerinde, afetzedelere 'Devlet nerede?' diye sordurmadık.- Devletimiz artık 80'lerin, 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne bağlı olarak imkanları da genişlemiştir. Bugün artık ekonomisiyle büyük, hedefleriyle büyük, şefkati ve vicdanıyla büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır.- İBB Başkanı'nı Fatih'e benzetiyor. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış. 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Fatih kim, sizler kim?- Bir taraftan duvarlarımızı 'Zulüm 1453'te başladı' diyerek kirletenler, diğer taraftan Bezmialem Valide Sultan Camii'nin içine bira şişeleriyle girmek suretiyle, oradan Taksim'e yürüyenler... Meral Hanım, sen bunlarla berabersin.- Ülkemize yönelik operasyonların tamamında birlik ve beraberliğinize sahip çıkarak bizlere güven verdiniz. Bu topraklarda fitne ateşini körüklemek isteyenler, karşılarında Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin ferasetini buldu. Türkiye'yi Suriyeleştirmeye çalışanlar, karşılarında birbirini Allah için seven edelerin dayanışmasını buldu.- Bizler yıllarca örselenmiş, yıllarda öz yurdunda garip öz vatanında parya muamelesi görmüş bir milletin umudu olarak kurulmuş bir partiyiz. AK Parti milletin partisidir. AK Parti, fabrikada ter döken işçilerin, tarlada çalışan çiftçilerin, helal rızık peşinde koşan babaların, bu ülkeye yıllarca hizmet etmiş emeklilerin, gecenin karanlığını dualarıyla aydınlatan alimlerin, geleceğe umutla bakan gençlerin partisidir.- Türkiye dair hesapların bozulanların, cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte daha da pervasızlaşacağı anlaşılıyor. Milletimizin iç barışını dinamitlemeye yönelik girişimlerin artması bunun açık örneğidir. CHP'nin fitilini ateşlediği, ittifak ortaklarının da Bizans benzetmeleriyle benzin döktüğü nefret siyaseti bu oyunun parçasıdır. Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iftira devşirmeye çalışıyor. Başarılı olamayacaksınız. Milletimiz kuklayı da, kuklacıyı da gayet iyi görüyor. Allah'ın izniyle ne biz ne milletimiz bu oyuna gelmeyeceğiz. Ebedeli ve ezeli kardeşliğimizi CHP'nin kutuplaştırma siyasetine kesinlikle kurban etmeyeceğiz. Etnik kimlik üzerinden mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız.

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recep tayyip erdoğan