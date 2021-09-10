Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210910/erdogan-devletimiz-artik-80lerin-90larin-enkaz-altinda-kalan-devleti-degildir-1048799793.html
Erdoğan'dan İmamoğlu için 'Fatih Sultan Mehmet' benzetmesi yapan Akşener'e: Kimi, kime benzetiyorsun
Erdoğan'dan İmamoğlu için 'Fatih Sultan Mehmet' benzetmesi yapan Akşener'e: Kimi, kime benzetiyorsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için kullandığı "1453'te Fatih aynı senin gibi 'Ya İstanbul... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T15:33+0300
2021-09-10T16:12+0300
recep tayyip erdoğan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048288476_0:80:1200:755_1920x0_80_0_0_13cf345ac42d8cdeda2b6cb824d0c6f1.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- Yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Afet haberini alır almaz devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber ettik. Uçaklar, helikopterler, botlar, itfaiye araçları, arazözler, on binlerce personel ile felaket bölgelerine büyük bir çıkarma yaptık. - Vatandaşın devletin yanında en çok görmek istediği zor günlerinde, afetzedelere 'Devlet nerede?' diye sordurmadık.- Devletimiz artık 80'lerin, 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne bağlı olarak imkanları da genişlemiştir. Bugün artık ekonomisiyle büyük, hedefleriyle büyük, şefkati ve vicdanıyla büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır.- İBB Başkanı'nı Fatih'e benzetiyor. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış. 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Fatih kim, sizler kim?- Bir taraftan duvarlarımızı 'Zulüm 1453'te başladı' diyerek kirletenler, diğer taraftan Bezmialem Valide Sultan Camii'nin içine bira şişeleriyle girmek suretiyle, oradan Taksim'e yürüyenler... Meral Hanım, sen bunlarla berabersin.- Ülkemize yönelik operasyonların tamamında birlik ve beraberliğinize sahip çıkarak bizlere güven verdiniz. Bu topraklarda fitne ateşini körüklemek isteyenler, karşılarında Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin ferasetini buldu. Türkiye'yi Suriyeleştirmeye çalışanlar, karşılarında birbirini Allah için seven edelerin dayanışmasını buldu.- Bizler yıllarca örselenmiş, yıllarda öz yurdunda garip öz vatanında parya muamelesi görmüş bir milletin umudu olarak kurulmuş bir partiyiz. AK Parti milletin partisidir. AK Parti, fabrikada ter döken işçilerin, tarlada çalışan çiftçilerin, helal rızık peşinde koşan babaların, bu ülkeye yıllarca hizmet etmiş emeklilerin, gecenin karanlığını dualarıyla aydınlatan alimlerin, geleceğe umutla bakan gençlerin partisidir.- Türkiye dair hesapların bozulanların, cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte daha da pervasızlaşacağı anlaşılıyor. Milletimizin iç barışını dinamitlemeye yönelik girişimlerin artması bunun açık örneğidir. CHP'nin fitilini ateşlediği, ittifak ortaklarının da Bizans benzetmeleriyle benzin döktüğü nefret siyaseti bu oyunun parçasıdır. Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iftira devşirmeye çalışıyor. Başarılı olamayacaksınız. Milletimiz kuklayı da, kuklacıyı da gayet iyi görüyor. Allah'ın izniyle ne biz ne milletimiz bu oyuna gelmeyeceğiz. Ebedeli ve ezeli kardeşliğimizi CHP'nin kutuplaştırma siyasetine kesinlikle kurban etmeyeceğiz. Etnik kimlik üzerinden mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048288476_99:0:1200:826_1920x0_80_0_0_96868225b403bb1b873680b7359b4ff3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan

Erdoğan'dan İmamoğlu için 'Fatih Sultan Mehmet' benzetmesi yapan Akşener'e: Kimi, kime benzetiyorsun

15:33 10.09.2021 (güncellendi: 16:12 10.09.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© AA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için kullandığı "1453'te Fatih aynı senin gibi 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u' dedi" ifadesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Sen kimi, kime benzetiyorsun? Duvarlarımıza 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanlarla aynı yolda yürüyorsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Afet haberini alır almaz devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımız için seferber ettik. Uçaklar, helikopterler, botlar, itfaiye araçları, arazözler, on binlerce personel ile felaket bölgelerine büyük bir çıkarma yaptık.
- Vatandaşın devletin yanında en çok görmek istediği zor günlerinde, afetzedelere 'Devlet nerede?' diye sordurmadık.
- Devletimiz artık 80'lerin, 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne bağlı olarak imkanları da genişlemiştir. Bugün artık ekonomisiyle büyük, hedefleriyle büyük, şefkati ve vicdanıyla büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır.
- İBB Başkanı'nı Fatih'e benzetiyor. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış. 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Fatih kim, sizler kim?
- Bir taraftan duvarlarımızı 'Zulüm 1453'te başladı' diyerek kirletenler, diğer taraftan Bezmialem Valide Sultan Camii'nin içine bira şişeleriyle girmek suretiyle, oradan Taksim'e yürüyenler... Meral Hanım, sen bunlarla berabersin.
- Ülkemize yönelik operasyonların tamamında birlik ve beraberliğinize sahip çıkarak bizlere güven verdiniz. Bu topraklarda fitne ateşini körüklemek isteyenler, karşılarında Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin ferasetini buldu. Türkiye'yi Suriyeleştirmeye çalışanlar, karşılarında birbirini Allah için seven edelerin dayanışmasını buldu.
- Bizler yıllarca örselenmiş, yıllarda öz yurdunda garip öz vatanında parya muamelesi görmüş bir milletin umudu olarak kurulmuş bir partiyiz. AK Parti milletin partisidir. AK Parti, fabrikada ter döken işçilerin, tarlada çalışan çiftçilerin, helal rızık peşinde koşan babaların, bu ülkeye yıllarca hizmet etmiş emeklilerin, gecenin karanlığını dualarıyla aydınlatan alimlerin, geleceğe umutla bakan gençlerin partisidir.
- Türkiye dair hesapların bozulanların, cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023'e giden süreçte daha da pervasızlaşacağı anlaşılıyor. Milletimizin iç barışını dinamitlemeye yönelik girişimlerin artması bunun açık örneğidir. CHP'nin fitilini ateşlediği, ittifak ortaklarının da Bizans benzetmeleriyle benzin döktüğü nefret siyaseti bu oyunun parçasıdır. Milletten umudunu kesen CHP, tıpkı 1960 darbesi öncesinde olduğu gibi yalandan, iftiradan, kışkırtmadan iftira devşirmeye çalışıyor. Başarılı olamayacaksınız. Milletimiz kuklayı da, kuklacıyı da gayet iyi görüyor. Allah'ın izniyle ne biz ne milletimiz bu oyuna gelmeyeceğiz. Ebedeli ve ezeli kardeşliğimizi CHP'nin kutuplaştırma siyasetine kesinlikle kurban etmeyeceğiz. Etnik kimlik üzerinden mezhep, meşrep, ideoloji üzerinden milletimizin arasına fitne sokulmasına göz yummayacağız.
803000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:19Ankara Baro Başkanı Sağkan: Çoklu baro avukatlardan destek görmedi
16:18Elazığ’da işyerinin kurşunlama anı görüntülendi
16:09Lübnan'da 13 ay sonra hükümet kuruldu
16:04Eşini rehin alan adam: Zihnimi birileri yönlendiriyor, vücudumda çip var
15:54Barcelona Teknik Direktörü Koeman'dan 'Neymar'dan daha tehlikeli' açıklaması
15:48Tacikistan’daki Rus üssüne 30 yeni tank gönderilecek
15:46Rusya ve Belarus, Batı'nın yaptırım politikasına karşı birlikte mücadele edecek
15:43Rus Dışişleri: Yaklaşık 300 Rus vatandaşı Kabil’den tahliye için başvuruda bulundu
15:41Köpeğe çarpmamak için otomobiliyle takla attı
15:40Barcelona, Memphis Depay'ın halay çektiği anları Türk bayrağı emojisiyle paylaştı
15:37Fransa, Kovid-19'a karşı ön saflarda çalışan 12 bin kişiye vatandaşlık verdi
15:36'Ters şekilde sarkıtılarak taşınan gergedanlara' Ig Nobel Ödülü
15:33"ABD, eninde sonunda Suriye'den gidecek, biliyoruz" diyen DSK Temsilcisi: Önceden bizi uyarmalılar
15:33Erdoğan'dan İmamoğlu için 'Fatih Sultan Mehmet' benzetmesi yapan Akşener'e: Kimi, kime benzetiyorsun
15:296 gün geziye çıktı, 20 aylık bebeği açlıktan öldü
15:28Türk Milli Takımı için yeni teknik direktör arayışı: 'Teklif götürülen ilk isim reddetti'
15:25Türkiye'de ilk: 3D yazıcı ile insan beyninin birebir kopyası yapıldı
15:13Türkiye, ABD'nin 'Yıldız Avcısı' kararını temyiz edecek
15:09Acun Ilıcalı'dan 'Leyla ile Mecnun' açıklaması
15:06IŞİD'in sözde 'Suriye güvenlik sorumlusu' tutuklandı