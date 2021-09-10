https://tr.sputniknews.com/20210910/istanbulda-taksiciden-kadin-yolcuya-hakaret-1048789149.html
İstanbul’da taksiciden kadın yolcuya hakaret
İstanbul’da taksiciden kadın yolcuya hakaret
İstanbul’da bir kadın yolcu, bindiği taksinin sürücüsü tarafından hakaretlerine maruz kaldı. İlk anda başvurulan polis, olayın sosyal medyada gündem olmasının... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T11:44+0300
2021-09-10T11:44+0300
2021-09-10T11:57+0300
türkiye
istanbul
kadın
taksi
yolcu
beyaz masa
kübra çevik
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İstanbul’da bir kadın yolcu, bir taksicinin hakaret ve şiddet girişimine maruz kaldı. Kübra Çevik, yaşadığı olayı Twitter hesabından anlattı.Birgün'ün haberine göre sabah saat 08.45’te Okmeydanı Perpa önünden taksiye binen Kübra Çevik, Osmanbey’e gitmek istedi. Taksici trafiği öne sürerek gitmek istemedi ve Çevik’in araçtan inmesini istedi. Taksici, araçtan inme isteğini reddeden Çevik’i zorla araçtan indirmek istedi, ardından ağır hakaretler etti.Polise başvuran Çevik, belediyeye başvurması gerektiği uyarısıyla 153’ü arayıp olayı bildirdi.Olayın gerçekleştiği sırada kendisini Beyaz Masa’ya yönlendiren polis, yaşananların sosyal medyada gündem olmasının ardından Çevik’e ulaşarak ifadesine başvurdu.Kübra Çevik, yaşadıklarını sosyal medyada şöyle anlattı:“Bugün 34 TEN 03 plakalı taksinin şoförü bana ‘O…u, şıllık, senin a… bir k...’ dedi. Ben artık gerçekten dayanamıyorum.08:45’te Perpa'nın önünden taksiye bindim. Osmanbey deyince navigasyonu açtı. ‘Orada çok trafik var araçtan inin’ dedi. ‘Hayır, işe yetişmem gerekiyor, inmiyorum’ dedim. ‘İstersen karakola çekebilirsin’ deyince araçtan indi arka kapıyı açtı, ‘bana elini sürersen çok kötü olur’ diye bağırınca küfür etmeye başladı.Başka bir taksi durdu. ‘Abla benim araca bin, ben seni götürürüm’ dedi. Polisi aradım, bu işe 153 bakıyor dedi. Benim derdim; tehdit, küfür. Polis beni 153'e yönlendiriyor.153 aradım her zaman ki kayıt aldık mevzu. Tiksiniyorum bu ülkenin taksici sorununu bitirmeyenlerden. 5 bin kişilik mafya bozuntusuyla başa çıkamıyorlar.”
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istanbul, kadın, taksi, yolcu, beyaz masa, kübra çevik
İstanbul’da taksiciden kadın yolcuya hakaret
11:44 10.09.2021 (güncellendi: 11:57 10.09.2021)
İstanbul’da bir kadın yolcu, bindiği taksinin sürücüsü tarafından hakaretlerine maruz kaldı. İlk anda başvurulan polis, olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından devreye girdi.
İstanbul’da bir kadın yolcu, bir taksicinin hakaret ve şiddet girişimine maruz kaldı. Kübra Çevik, yaşadığı olayı Twitter hesabından anlattı.
Birgün'ün haberine
göre sabah saat 08.45’te Okmeydanı Perpa önünden taksiye binen Kübra Çevik
, Osmanbey’e gitmek istedi. Taksici trafiği öne sürerek gitmek istemedi ve Çevik’in araçtan inmesini istedi. Taksici, araçtan inme isteğini reddeden Çevik’i zorla araçtan indirmek istedi, ardından ağır hakaretler etti.
Polise başvuran Çevik, belediyeye başvurması gerektiği uyarısıyla 153’ü arayıp olayı bildirdi.
Olayın gerçekleştiği sırada kendisini Beyaz Masa’ya yönlendiren polis, yaşananların sosyal medyada gündem olmasının ardından Çevik’e ulaşarak ifadesine başvurdu.
Kübra Çevik, yaşadıklarını sosyal medyada şöyle anlattı:
“Bugün 34 TEN 03 plakalı taksinin şoförü bana ‘O…u, şıllık, senin a… bir k...’ dedi. Ben artık gerçekten dayanamıyorum.
08:45’te Perpa'nın önünden taksiye bindim. Osmanbey deyince navigasyonu açtı. ‘Orada çok trafik var araçtan inin’ dedi. ‘Hayır, işe yetişmem gerekiyor, inmiyorum’ dedim. ‘İstersen karakola çekebilirsin’ deyince araçtan indi arka kapıyı açtı, ‘bana elini sürersen çok kötü olur’ diye bağırınca küfür etmeye başladı.
Başka bir taksi durdu. ‘Abla benim araca bin, ben seni götürürüm’ dedi. Polisi aradım, bu işe 153 bakıyor dedi. Benim derdim; tehdit, küfür. Polis beni 153'e yönlendiriyor.
153 aradım her zaman ki kayıt aldık mevzu. Tiksiniyorum bu ülkenin taksici sorununu bitirmeyenlerden. 5 bin kişilik mafya bozuntusuyla başa çıkamıyorlar.”