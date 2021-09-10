https://tr.sputniknews.com/20210910/kadikoydeki-durumcu-emminin-sahibi-8-bin-400-lira-maasla-garson-bulamadigini-iddia-etti-1048789910.html

Kadıköy’deki Dürümcü Emmi’nin sahibi 8 bin 400 lira maaşla garson bulamadığını iddia etti

Kadıköy’deki Dürümcü Emmi’nin sahibi 8 bin 400 lira maaşla garson bulamadığını iddia etti

Dürümcü Emmi’nin sahibi, 8 bin 400 lira maaşla uzun zamandır garson bulamadığını söyleyerek “İş beğenmemezlik had safhada. Türkiye’de işsizlik olduğuna... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T12:03+0300

2021-09-10T12:03+0300

2021-09-10T12:03+0300

yaşam

türkiye

işsizlik

maaş

garson

ekonomi

dürümcü emmi

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Ensonhaber’in aktardığına göre, İstanbul Kadıköy’de bulunan Dürümcü Emmi’nin sahibi 8 bin 400 liraya yaklaşan maaş tutarıyla, uzun zamandır garson arayışında olduğunu iddia etti.‘İş beğenmemezlik had safhada’Dürümcü Emmi’nin sahibi, “Burada garsonlar net olarak 8 bin 400 lira alıyor. Ne yazık ki buna rağmen eleman bulamıyoruz. İnsanlar beğenmiyor. Diyorlar ki; benim işim az olsun, ben az çalışayım evime 3-5 bin lira götüreyim. İş beğenmemezlik had safhada. Türkiye’de işsizlik olduğuna inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

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türkiye, işsizlik, maaş, garson, ekonomi, dürümcü emmi