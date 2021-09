https://tr.sputniknews.com/20210910/netflixin-yeni-pokemon-filminin-yayin-tarihi-belli-oldu-1048785259.html

Netflix'in yeni Pokemon filminin yayın tarihi belli oldu

Netflix'in yeni Pokemon filminin yayın tarihi belli oldu

Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi olan Pokemon'un Netflix tarafından hazırlanan yeni filmi Pokémon the Movie Secrets of the Jungle'ın yayın tarihi... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T09:26+0300

2021-09-10T09:26+0300

2021-09-10T09:25+0300

dünya

netflix

pokemon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1b/1045068691_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_bff10edadf6bf909417f08827535ddc9.jpg

Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi olan Pokemon'un Netflix tarafından hazırlanan yeni filmi Pokémon the Movie Secrets of the Jungle'ın yayın tarihi açıklandı.Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle ismi ile yayınlanacak olan bu yeni Pokemon filmi serisinin 23. filmi konumunda. Netflix Geeked, Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre film, 8 Ekim'de Netflix'te yayında olacak.Bu yeni filmde de yine ana kahramanlarımız Ash ve Pikachu. Ash ve Pikachu yeni birorman Pokemon'unu keşfetmek için Coco ve Zarude ile ormanda buluşmaya gidecekler. Ardından da ormanın kötülerden korunmasını sağlamak zorunda kalacaklar. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://tr.sputniknews.com/20210323/pokemon-gonun-gelistiricisi-niantic-ve-nintendo-guclerini-birlestirdi-ilk-sirada-pikmin-var--1044094652.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

netflix, pokemon