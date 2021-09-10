Perinçek: Cumhurbaşkanının çevresinde ‘Padişahım çok yaşa’ tavrı gösteren bir dalkavuk çevresi var

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, RS FM'de Ali Çağatay'la Seyir Hali'nde yaptığı açıklamalarda "Cumhurbaşkanının çevresinde ‘Padişahım çok yaşa’ tavrı gösteren bir dalkavuk çevresi var. Bu çok tehlikeli" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Din, toplumu düzene sokamaz, hiç kimse 6 - 7. yüzyılın kurallarına göre Türkiye'yi düzenleyemez.
Yargıtay'ın açılışında dua okuyarak kazanacakları kesim yok.
Cumhurbaşkanının çevresinde ‘Padişahım çok yaşa’ tavrı gösteren bir dalkavuk çevresi var. Bu çok tehlikeli.
Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında bir ara kesim var, o ara kesimi kazanan kazanacak.
Bir Biden projesi var, CHP, İYİ Parti, FETÖ bu projenin içerisinde. Bu bir kaos projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu ciddi yanlışları nedeniyle bu kaos projesine dolaylı olarak destek vermiş oluyor.