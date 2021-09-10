Perinçek: Cumhurbaşkanının çevresinde ‘Padişahım çok yaşa’ tavrı gösteren bir dalkavuk çevresi var

Din, toplumu düzene sokamaz, hiç kimse 6 - 7. yüzyılın kurallarına göre Türkiye'yi düzenleyemez. Din, toplumu düzene sokamaz, hiç kimse 6 - 7. yüzyılın kurallarına göre Türkiye'yi düzenleyemez.

Yargıtay'ın açılışında dua okuyarak kazanacakları kesim yok. Yargıtay'ın açılışında dua okuyarak kazanacakları kesim yok.

Cumhurbaşkanının çevresinde ‘Padişahım çok yaşa’ tavrı gösteren bir dalkavuk çevresi var. Bu çok tehlikeli. Cumhurbaşkanının çevresinde ‘Padişahım çok yaşa’ tavrı gösteren bir dalkavuk çevresi var. Bu çok tehlikeli.

Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında bir ara kesim var, o ara kesimi kazanan kazanacak. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında bir ara kesim var, o ara kesimi kazanan kazanacak.