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https://tr.sputniknews.com/20210910/tff-baskani-ozdemir-yeni-teknik-direktor-konusunda-kafamizda-bir-isim-var-1048803183.html
TFF Başkanı Özdemir: Yeni teknik direktör konusunda kafamızda bir isim var
TFF Başkanı Özdemir: Yeni teknik direktör konusunda kafamızda bir isim var
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türk Milli Takımı için teknik direktör arayışlarına başladıklarını duyurdu ve "Kafamızda bir isim var"... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T16:38+0300
2021-09-10T16:50+0300
yaşam
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye a milli futbol takımı
şenol güneş
okan buruk
anlaşma
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya 6-1 mağlup olmasının ardından eleştirilerin odağına yerleşen teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni teknik direktör arayışlarına başladı. A Spor'a konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Güneş ile dostça ayrıldıklarını belirterek 69 yaşındaki teknik adama bir kez daha teşekkür etti.Özdemir, "Yeni teknik adam için çalışmalar başladı. Yerli, yabancı ayrımımız yok. Kafamızda bir isim var" dedi.NTV Spor: Milli Takım'da Okan Buruk dönemi başlıyorNTV Spor'un 'son dakika' anonsuyla servis ettiği haberde ise federasyonun 47 yaşındaki teknik direktör Okan Buruk ile büyük oranda anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.
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türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye a milli futbol takımı, şenol güneş, okan buruk, anlaşma

TFF Başkanı Özdemir: Yeni teknik direktör konusunda kafamızda bir isim var

16:38 10.09.2021 (güncellendi: 16:50 10.09.2021)
© İHANihat Özdemir
Nihat Özdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© İHA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türk Milli Takımı için teknik direktör arayışlarına başladıklarını duyurdu ve "Kafamızda bir isim var" dedi. NTV Spor ise, Okan Buruk ile büyük oranda anlaşmaya varıldığını ileri sürdü.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya 6-1 mağlup olmasının ardından eleştirilerin odağına yerleşen teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.
Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni teknik direktör arayışlarına başladı. A Spor'a konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Güneş ile dostça ayrıldıklarını belirterek 69 yaşındaki teknik adama bir kez daha teşekkür etti.
Özdemir, "Yeni teknik adam için çalışmalar başladı. Yerli, yabancı ayrımımız yok. Kafamızda bir isim var" dedi.

NTV Spor: Milli Takım'da Okan Buruk dönemi başlıyor

NTV Spor'un 'son dakika' anonsuyla servis ettiği haberde ise federasyonun 47 yaşındaki teknik direktör Okan Buruk ile büyük oranda anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.
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