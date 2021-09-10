https://tr.sputniknews.com/20210910/zaharova-yakinda-milyonlarca-avrupali-kuzey-akim-2-uzerinden-gaz-alacak-engel-cikarmaya-son-verin-1048810284.html

Zaharova: Yakında milyonlarca Avrupalı Kuzey Akım 2 üzerinden gaz alacak, engel çıkarmaya son verin

Zaharova: Yakında milyonlarca Avrupalı Kuzey Akım 2 üzerinden gaz alacak, engel çıkarmaya son verin

Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının inşasının tamamlanmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, projeyi durdurmanın imkansız... 10.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-10T20:09+0300

2021-09-10T20:09+0300

2021-09-10T20:09+0300

mariya zaharova

kuzey akım 2

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Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, Kuzey Akım 2'nin inşasına umutsuzca karşı çıkan muhalif kesimler de dahil herkesin projeyi durdurmanın imkansız olduğunu vurguladı.Boru hattının işletilmesi için makul ve karşılıklı çıkarlara dayanan parametreler üzerinde mutabakat sağlama vaktinin geldiğini kaydeden Zaharova, "Ticari sevkiyatların başlama süreleri, Alman düzenleme kurumunun tutumuna bağlı. Yakında milyonlarca Avrupalının en kısa, ekonomik ve çevre koruyucu güzergah üzerinden Rus gazı alabileceğini umuyoruz" dedi.Fitch: Kuzey Akım 2’nin tamamlanması Moskova’nın jeopolitik zaferiÖte yandan, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Doğal Kaynaklar ve Emtia Grubu Direktörü Dmitriy Marinçenko, Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı inşaatının, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin tüm siyasi baskılarına rağmen üç yılın sonunda tamamlanmasının Moskova’nın jeopolitik zaferi olarak görülebileceğini belirtti.Rus basınına konuşan Marinçenko, “Kuzey Akım 2'nin inşasının tamamlanması Moskova'nın jeopolitik zaferidir. Proje, Avrupa Komisyonu, bazı Avrupa ülkeleri ve ABD’nin tüm olumsuz tutumlarına rağmen tamamlandı. Moskova gibi, boru hattının politik değil, ticari bir proje olduğunu her fırsatta vurgulayan Berlin’in de bunda büyük payı oldu” dedi.Marinçenko, projenin devreye alınmasıyla birlikte Rusya ve Avrupa’nın gaz transiti konusunda Ukrayna’ya olan bağımlılığının azalacağını, ancak transit hattının küçük ölçekli de olsa işlevini sürdüreceğini kaydetti.Marinçenko ayrıca, Kuzey Akım 2’nin, Avrupa gaz depolama tesislerindeki düşük doluluk oranı nedeniyle bu yılın sonuna kadar tam kapasite çalışmaya başlayabileceğini de sözlerine ekledi.Kuzey Akım 2, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. Rus gazını Almanya’nın yanında diğer Avrupa ülkelerinin pazarlarına da ulaştıracak hat, Kuzey Akım hattına paralel olarak ilerliyor.

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mariya zaharova, kuzey akım 2