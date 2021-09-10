Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210910/zaharova-yakinda-milyonlarca-avrupali-kuzey-akim-2-uzerinden-gaz-alacak-engel-cikarmaya-son-verin-1048810284.html
Zaharova: Yakında milyonlarca Avrupalı Kuzey Akım 2 üzerinden gaz alacak, engel çıkarmaya son verin
Zaharova: Yakında milyonlarca Avrupalı Kuzey Akım 2 üzerinden gaz alacak, engel çıkarmaya son verin
Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının inşasının tamamlanmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, projeyi durdurmanın imkansız... 10.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-10T20:09+0300
2021-09-10T20:09+0300
mariya zaharova
kuzey akım 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045062610_0:0:2829:1592_1920x0_80_0_0_bb06f0a23d3041858f644095991ee0b1.jpg
Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, Kuzey Akım 2'nin inşasına umutsuzca karşı çıkan muhalif kesimler de dahil herkesin projeyi durdurmanın imkansız olduğunu vurguladı.Boru hattının işletilmesi için makul ve karşılıklı çıkarlara dayanan parametreler üzerinde mutabakat sağlama vaktinin geldiğini kaydeden Zaharova, "Ticari sevkiyatların başlama süreleri, Alman düzenleme kurumunun tutumuna bağlı. Yakında milyonlarca Avrupalının en kısa, ekonomik ve çevre koruyucu güzergah üzerinden Rus gazı alabileceğini umuyoruz" dedi.Fitch: Kuzey Akım 2’nin tamamlanması Moskova’nın jeopolitik zaferiÖte yandan, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Doğal Kaynaklar ve Emtia Grubu Direktörü Dmitriy Marinçenko, Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı inşaatının, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin tüm siyasi baskılarına rağmen üç yılın sonunda tamamlanmasının Moskova’nın jeopolitik zaferi olarak görülebileceğini belirtti.Rus basınına konuşan Marinçenko, “Kuzey Akım 2'nin inşasının tamamlanması Moskova'nın jeopolitik zaferidir. Proje, Avrupa Komisyonu, bazı Avrupa ülkeleri ve ABD’nin tüm olumsuz tutumlarına rağmen tamamlandı. Moskova gibi, boru hattının politik değil, ticari bir proje olduğunu her fırsatta vurgulayan Berlin’in de bunda büyük payı oldu” dedi.Marinçenko, projenin devreye alınmasıyla birlikte Rusya ve Avrupa’nın gaz transiti konusunda Ukrayna’ya olan bağımlılığının azalacağını, ancak transit hattının küçük ölçekli de olsa işlevini sürdüreceğini kaydetti.Marinçenko ayrıca, Kuzey Akım 2’nin, Avrupa gaz depolama tesislerindeki düşük doluluk oranı nedeniyle bu yılın sonuna kadar tam kapasite çalışmaya başlayabileceğini de sözlerine ekledi.Kuzey Akım 2, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. Rus gazını Almanya’nın yanında diğer Avrupa ülkelerinin pazarlarına da ulaştıracak hat, Kuzey Akım hattına paralel olarak ilerliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/1045062610_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_cbcf69d5ff95a4a209cd52f392e2a117.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, kuzey akım 2

Zaharova: Yakında milyonlarca Avrupalı Kuzey Akım 2 üzerinden gaz alacak, engel çıkarmaya son verin

20:09 10.09.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının inşasının tamamlanmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, projeyi durdurmanın imkansız olduğunu belirterek engel çıkarma çabalarına son verme çağrısı yaptı.
Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, Kuzey Akım 2'nin inşasına umutsuzca karşı çıkan muhalif kesimler de dahil herkesin projeyi durdurmanın imkansız olduğunu vurguladı.

Boru hattının işletilmesi için makul ve karşılıklı çıkarlara dayanan parametreler üzerinde mutabakat sağlama vaktinin geldiğini kaydeden Zaharova, "Ticari sevkiyatların başlama süreleri, Alman düzenleme kurumunun tutumuna bağlı. Yakında milyonlarca Avrupalının en kısa, ekonomik ve çevre koruyucu güzergah üzerinden Rus gazı alabileceğini umuyoruz" dedi.

Fitch: Kuzey Akım 2’nin tamamlanması Moskova’nın jeopolitik zaferi

Öte yandan, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Doğal Kaynaklar ve Emtia Grubu Direktörü Dmitriy Marinçenko, Rus doğalgazını Almanya’ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı inşaatının, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin tüm siyasi baskılarına rağmen üç yılın sonunda tamamlanmasının Moskova’nın jeopolitik zaferi olarak görülebileceğini belirtti.
Rus basınına konuşan Marinçenko, “Kuzey Akım 2'nin inşasının tamamlanması Moskova'nın jeopolitik zaferidir. Proje, Avrupa Komisyonu, bazı Avrupa ülkeleri ve ABD’nin tüm olumsuz tutumlarına rağmen tamamlandı. Moskova gibi, boru hattının politik değil, ticari bir proje olduğunu her fırsatta vurgulayan Berlin’in de bunda büyük payı oldu” dedi.
Marinçenko, projenin devreye alınmasıyla birlikte Rusya ve Avrupa’nın gaz transiti konusunda Ukrayna’ya olan bağımlılığının azalacağını, ancak transit hattının küçük ölçekli de olsa işlevini sürdüreceğini kaydetti.
Marinçenko ayrıca, Kuzey Akım 2’nin, Avrupa gaz depolama tesislerindeki düşük doluluk oranı nedeniyle bu yılın sonuna kadar tam kapasite çalışmaya başlayabileceğini de sözlerine ekledi.
Kuzey Akım 2, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. Rus gazını Almanya’nın yanında diğer Avrupa ülkelerinin pazarlarına da ulaştıracak hat, Kuzey Akım hattına paralel olarak ilerliyor.
100000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:59Trump, Biden'ı boks maçına davet etti: 'Birkaç saniyede yere sererim'
20:48Putin, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı görevine vekil atadı
20:44Tarım uzmanı Ali Ekber Yıldırım: 800 bin çiftçi iş bıraktı, çiftçi ithalatla terbiye edilemez
20:28Akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırı davasında tahliye kararı
20:25Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan AK Partili Arzu Aydın'a: Biz sapık mıyız?
20:24Son 24 saatte 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti
20:21Apple'ın Epic Games ile davası karara bağlandı
20:09Zaharova: Yakında milyonlarca Avrupalı Kuzey Akım 2 üzerinden gaz alacak, engel çıkarmaya son verin
20:03Lavrov: Taliban iktidarı gasp etme niyetinde değil
19:54Amerikan halkı geçen 10 yılda hak ve özgürlükler konusunda yönetime kırık not verdi
19:44Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti sayesinde kadın temsili arttı
19:36Manavgat'ta orman yangını
19:32Fas’ta yerel seçimleri de koalisyon hükümeti ortaklarından Milli Bağımsızlar Birliği kazandı
19:29Hakkari'de toprağa gömülü 160 kilo 'eroin' ele geçirildi
19:25Sağlık Bakanı Koca'dan okullarda PCR taraması açıklaması
19:08CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Onu fazla ciddiye almamamız lazım
19:08Etiyopya yarın 2014 yılına girecek
19:06Operatör şirket gösterdi: Kuzey Akım-2 projesinin inşaatı nasıl tamamlandı?
18:57Rusya’dan Apple ve Google’a ‘seçimlere müdahale’ uyarısı
18:56Rıza Bey Apartmanı davasında ikinci duruşma: İnşaat alanına hiç gitmemişler