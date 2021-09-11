https://tr.sputniknews.com/20210911/cumhurbaskanligi-karari-afad-baskanligina-kirikkale-valisi-yunus-sezer-atandi-1048819441.html

Cumhurbaşkanlığı kararı: AFAD Başkanlığına, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı

Cumhurbaşkanlığı kararı: AFAD Başkanlığına, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de... 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T04:10+0300

2021-09-11T04:10+0300

2021-09-11T04:10+0300

türkiye

afad

atama

cumhurbaşkanı kararı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal atandı.AFAD Başkanlığına, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer getirildi.İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum Atatürk İlköğretim ve Atatürk Lisesinde tamamlayan Sezer, 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.Evli ve 3 çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilen Sezer, 2001'de kaymakam adayı olarak mesleğe başladı ve sırasıyla Edirne Lalapaşa Kaymakam Vekilliği, İzmir Beydağ Kaymakam Vekilliği, İngiltere’de yurt dışı stajı, Giresun Alucra Kaymakamlığı, Sivas Altınyayla Kaymakamlığı, Siirt Vali Yardımcılığı, Diyarbakır Silvan Kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, bakan danışmanlığı, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yaptı. Sezer, 26 Ekim 2018’de Kırıkkale Valiliğine atanmıştı.Ticaret Bakanlığına yapılan atamalarTicaret Bakanlığında açık bulunan Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Hüsnü Dilemre, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğüne Emel Emirlioğlu, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğüne Mehmet Tan atandı.

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afad, atama, cumhurbaşkanı kararı