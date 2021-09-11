https://tr.sputniknews.com/20210911/turkiyede-bugun-koronavirus-nedeniyle-259-kisi-oldu-22-bin-923-yeni-vaka-tespit-edildi-1048828816.html

Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 259 kişi öldü, 22 bin 923 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 259 kişi öldü, 22 bin 923 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de 11 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 259 kişi öldü, 22 bin 923 yeni vaka tespit edildi. 11.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-11T20:33+0300

2021-09-11T20:33+0300

2021-09-11T20:34+0300

türkiye

koronavirüs

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 923 yeni vaka tespit edildi. Ölüm sayısı ise 259 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 30 bin 144 hasta taburcu olurken bugün 314 bin 144 test yapıldı.'Adım atmalıyız'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız" dedi.

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