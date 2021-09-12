https://tr.sputniknews.com/20210912/adalet-bakani-12-eylul-turkiyeyi-kendi-karanliklarina-cekmek-isteyenlerin-utanc-gunu-1048835780.html
Adalet Bakanı: 12 Eylül, Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmek isteyenlerin utanç günü
Adalet Bakanı: 12 Eylül, Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmek isteyenlerin utanç günü
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "12 Eylül, Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmek isteyenlerin... 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T12:01+0300
2021-09-12T12:01+0300
2021-09-12T12:02+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kenan evren
abdulhamit gül
cunta
12 eylül askeri darbesi
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Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Gül, yaptığı paylaşımda, "12 Eylül; milli iradeye inen bir ihanet darbesi, "bir sağdan, bir soldan" diyerek insanımıza kıyan, Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmek isteyenlerin arkalarında bıraktığı utanç günü... Yitirdiğimiz canları rahmetle anıyor, millet iradesine yönelen tüm darbeleri lanetliyorum" ifadesini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, kenan evren, abdulhamit gül, cunta, 12 eylül askeri darbesi
Adalet Bakanı: 12 Eylül, Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmek isteyenlerin utanç günü
12:01 12.09.2021 (güncellendi: 12:02 12.09.2021)
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "12 Eylül, Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmek isteyenlerin arkalarında bıraktığı utanç günü" dedi.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin düşüncelerini dile getirdi.
Gül, yaptığı paylaşımda, "12 Eylül; milli iradeye inen bir ihanet darbesi, "bir sağdan, bir soldan" diyerek insanımıza kıyan, Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmek isteyenlerin arkalarında bıraktığı utanç günü... Yitirdiğimiz canları rahmetle anıyor, millet iradesine yönelen tüm darbeleri lanetliyorum" ifadesini kullandı.