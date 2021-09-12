https://tr.sputniknews.com/20210912/adalet-bakani-12-eylul-turkiyeyi-kendi-karanliklarina-cekmek-isteyenlerin-utanc-gunu-1048835780.html

Adalet Bakanı: 12 Eylül, Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmek isteyenlerin utanç günü

Adalet Bakanı: 12 Eylül, Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmek isteyenlerin utanç günü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 12 Eylül darbesinin 41. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "12 Eylül, Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmek isteyenlerin... 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T12:01+0300

2021-09-12T12:01+0300

2021-09-12T12:02+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

kenan evren

abdulhamit gül

cunta

12 eylül askeri darbesi

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Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Gül, yaptığı paylaşımda, "12 Eylül; milli iradeye inen bir ihanet darbesi, "bir sağdan, bir soldan" diyerek insanımıza kıyan, Türkiye'yi kendi karanlıklarına çekmek isteyenlerin arkalarında bıraktığı utanç günü... Yitirdiğimiz canları rahmetle anıyor, millet iradesine yönelen tüm darbeleri lanetliyorum" ifadesini kullandı.

türkiye

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recep tayyip erdoğan, kenan evren, abdulhamit gül, cunta, 12 eylül askeri darbesi