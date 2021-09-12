https://tr.sputniknews.com/20210912/egirdir-golune-lagim-suyu-karistigi-iddialarina-iliskin-inceleme-baslatildi-1048846868.html

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı

Eğirdir Gölü'ne lağım suyu karıştığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T22:29+0300

2021-09-12T22:29+0300

2021-09-12T22:32+0300

yaşam

inceleme

göl

eğirdir

eğirdir belediyesi

lağım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048846988_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d6c0c057359096e52b1a4ac043919019.jpg

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, yaptığı açıklamada, Altınkum Mahallesi'nde bulunan terfi merkezinin arıtma tesisi kurulduğundan bu yana hizmet verdiğini söyledi.Terfi merkezinin Altınkum ve İstasyon mahallelerinin tamamının atıklarının ulaştığı sistem olduğunu belirten Gök, şunları kaydetti.Öte yandan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce sızıntı iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

eğirdir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

inceleme, göl, eğirdir, eğirdir belediyesi, lağım