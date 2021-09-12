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F1 İtalya Grand Prix'sinde Verstappen ile Hamilton'ın araçları çarpıştı: Zafer Ricciardo'nun
F1 İtalya Grand Prix'sinde Verstappen ile Hamilton'ın araçları çarpıştı: Zafer Ricciardo'nun
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı İtalya Grand Prix'sini McLaren-Mercedes takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo kazandı. 12.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-12T19:57+0300
2021-09-12T20:05+0300
yaşam
grand prix
kaza
formula 1 (f1)
daniel ricciardo
lewis hamilton
max verstappen
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İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenen yarışa, bu sezon şampiyonluk mücadelesine giren pilotlar Red Bull-Honda'dan Hollandalı Max Verstappen ile Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton arasındaki kaza damga vurdu. Daha önce Büyük Britanya Grand Prix'sinde birbirleriyle kaza yapan pilotlar, bu yarışta da benzer bir durum yaşadı.Etabın 26. turunda, Hamilton pit-stop'tan çıktığı sırada iki pilotun aracı, yan yana geldi. Bu sırada bordüre çarpan Verstappen'in aracının arka tekerleri, Hamilton'ın aracıyla temas etti. Bu temasın ardından havalanan Verstappen'in aracı, Hamilton'ın aracının üstüne düştü ve iki pilot, pist dışına çıkarak yarı dışı kaldı. Kazayı yara almadan atlatan iki pilotun diskalifiye olmasının ardından avantajı iyi değerlendiren McLaren-Mercedes'ten Ricciardo, yarışı 1:21:54.365'lik süresiyle ilk sırada bitirdi. En hızlı tur puanını da elde eden Avustralyalı pilot, 26 puanla etabı tamamladı. Ricciardo'nun takım arkadaşı Lando Norris, liderin 1.747 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in Fin sürücüsü Valtteri Bottas ise liderin 4.921 saniye ardında yarışı üçüncü sırada tamamladı.Bu sonuçla McLaren-Mercedes takımı, 2012 Brezilya Grand Prix'sinin ardından ilk kez bir etap yarışından zaferle ayrıldı. Ricciardo ise 2018 Monako'dan sonra yeniden yarış kazandı. Formula 1'de sezonun 15. yarışı, 26 Eylül Pazar günü Rusya'da koşulacak.
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grand prix, kaza, formula 1 (f1), daniel ricciardo, lewis hamilton, max verstappen

F1 İtalya Grand Prix'sinde Verstappen ile Hamilton'ın araçları çarpıştı: Zafer Ricciardo'nun

19:57 12.09.2021 (güncellendi: 20:05 12.09.2021)
© REUTERS / LARS BARONFormula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı İtalya Grand Prix'sini McLaren-Mercedes takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo kazandı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı İtalya Grand Prix'sini McLaren-Mercedes takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo kazandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2021
© REUTERS / LARS BARON
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ayağı İtalya Grand Prix'sini McLaren-Mercedes takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo kazandı.
İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden düzenlenen yarışa, bu sezon şampiyonluk mücadelesine giren pilotlar Red Bull-Honda'dan Hollandalı Max Verstappen ile Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton arasındaki kaza damga vurdu.
Daha önce Büyük Britanya Grand Prix'sinde birbirleriyle kaza yapan pilotlar, bu yarışta da benzer bir durum yaşadı.
Etabın 26. turunda, Hamilton pit-stop'tan çıktığı sırada iki pilotun aracı, yan yana geldi. Bu sırada bordüre çarpan Verstappen'in aracının arka tekerleri, Hamilton'ın aracıyla temas etti. Bu temasın ardından havalanan Verstappen'in aracı, Hamilton'ın aracının üstüne düştü ve iki pilot, pist dışına çıkarak yarı dışı kaldı.
Kazayı yara almadan atlatan iki pilotun diskalifiye olmasının ardından avantajı iyi değerlendiren McLaren-Mercedes'ten Ricciardo, yarışı 1:21:54.365'lik süresiyle ilk sırada bitirdi.
En hızlı tur puanını da elde eden Avustralyalı pilot, 26 puanla etabı tamamladı. Ricciardo'nun takım arkadaşı Lando Norris, liderin 1.747 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'in Fin sürücüsü Valtteri Bottas ise liderin 4.921 saniye ardında yarışı üçüncü sırada tamamladı.
Bu sonuçla McLaren-Mercedes takımı, 2012 Brezilya Grand Prix'sinin ardından ilk kez bir etap yarışından zaferle ayrıldı.
Ricciardo ise 2018 Monako'dan sonra yeniden yarış kazandı. Formula 1'de sezonun 15. yarışı, 26 Eylül Pazar günü Rusya'da koşulacak.
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