https://tr.sputniknews.com/20210912/trafikte-yol-verme-kavgasi-demir-cubuklarla-saldirdilar-1048835005.html

Trafikte yol verme kavgası: Demir çubuklarla saldırdılar

Trafikte yol verme kavgası: Demir çubuklarla saldırdılar

Bursa’da yaşanan yol verme kavgasında demir çubuk ve sopalar kullanıldı. Kavgaya karışanlar bazıları baygınlık geçirdi. 12.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-12T11:38+0300

2021-09-12T11:38+0300

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türkiye

trafik

bursa

kavga

yol

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Bursa’da meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, yol verme sebebiyle çıkan tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine demir çubuklar ve sopalarla saldırdı. Kavga anları cep telefonuyla kaydedildi.Yaşanan kavgada vücuduna darbe alan bir şahıs baygınlık geçirip yanında bulunan motosiklete tutunmak isterken yere düştü. Hemen kendine gelen şahıs ayağa kalkıp kavga etmeye devam etmesi ise dikkat çekti. Çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşen iki grup araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

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trafik, bursa, kavga, yol