https://tr.sputniknews.com/20210913/1500-farkli-numaradan-rahatsiz-edilen-doktorun-davasina-yayin-yasagi-1048878677.html

1500 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun davasına yayın yasağı

1500 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun davasına yayın yasağı

Kilis'te görev yaptığı dönem, 1 yılda bin 570 farklı numaradan aranarak taciz edilen doktor Hacer Demirel'in davasındaki dördüncü duruşmada mahkeme heyeti... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T23:46+0300

2021-09-13T23:46+0300

2021-09-13T23:46+0300

yaşam

kilis

taciz

mahkeme

doktor

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Kilis Adliyesi 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 7 yıldır tacize uğradığını ileri süren Doktor Hacer Demirel ile sanık Cebrail Can K. katılmadı.Hacer Demirel'in avukatı İslim Arğıllı Suvat hazır bulundu. Doktor Hacer Demirel'in avukatı İslim Arğıllı Suvat, Mahkemeden davayla ilgili olarak yayın yasağı getirilmesini talep etti.Mahkeme heyeti, duruşmanın içeriğinin yayınlanmasına 'yayın yasağı' getirdi. Duruşma 11 Ocak 2022 tarihine ertelendi.

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kilis, taciz, mahkeme, doktor