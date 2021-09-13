https://tr.sputniknews.com/20210913/diyanete-yilmaz-ozdil-cagrisi-camilere-almayin-1048870758.html

Diyanet'e 'Yılmaz Özdil' çağrısı: Camilere almayın

Diyanet'e 'Yılmaz Özdil' çağrısı: Camilere almayın

Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet Ve Vakıf Çalışanları Sendikası (MİL-Diyanet Sen), gazeteci Yılmaz Özdil'i hedef aldı. MİL-Diyanet Sen'in açıklamasında "Bunları... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T18:27+0300

2021-09-13T18:27+0300

2021-09-13T18:27+0300

türkiye

atatürk

mustafa kemal atatürk

diyanet işleri başkanlığı

cami

yılmaz özdil

yanıt

sendika

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Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet Ve Vakıf Çalışanları Sendikası (MİL-Diyanet Sen), Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'i hedef alarak bir çağrıda bulundu.Yılmaz Özdil, son dönemde laiklik tartışmalarına neden olan çıkışlarıyla gündem olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı konu aldığı 'Diy@net' başlıklı yazısında "Ali Erbaş doğdu, üç yıl sonra mouse icat edildi. Fareyle Ali Erbaş akran sayılırlar" ifadelerini kullanmıştı.Yazı hakkında açıklama yapan MİL-Diyanet Sen, Özdil ile ilgili 'Çukurlaşan gazeteci müsveddesi', 'Ağzı lağım kokan', 'Çukur kişilik' gibi hakaretler kullanırken konu hakkında "Cumhuriyet Başsavcılarını göreve davet ediyoruz" dedi.'Camilerde istemiyoruz'MİL-Diyanet Sen'in açıklamasında ayrıca Özdil'in camilere sokulmaması ve cenaze namazının kıldırılmaması istenerek şu ifadelere yer verildi:"Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan din görevlisi kardeşlerimiz bu gibi İslam düşmanı din ve diyanet düşmanı çukur insanların cenaze namazlarını kıldırmak istemiyor.Gece gündüz, 7/24 İslam’a saldıracaksın, bu aziz milletin dini değerlerini aşağılayacaksın, cenaze namazını kıldıracak imama ‘fare’ diyeceksin, sonra ölünce de camiye musallaya koyularak 'Bu mevtayı nasıl bilirdiniz? Diye, bize bu suali sorduracaksınız. Biz din görevlileri, bu gibi dinimize küfreden, hakaret eden ve aşağılayan mevtaları ve cesetleri camilerimizde ve musalla taşında istemiyoruz.Yeni bir ‘Cenaze Vasiyeti’ sistemi getirilerek cenazelerinin camilerden kaldırılmasını istemeyen Yılmaz Özdil gibilere aynen organ bağışında olduğu gibi benzer bir uygulama ile vasiyet etme hakkı tanınmasını istiyoruz. İnanmayan insanların cenazelerinin zorla camiye getirilmesinin doğru olmadığına inanıyoruz.Diyanet'e ve yetkililere çağrıda bulunuyoruz. İslam'la, dini değerlerimizle alay edenlerin, hakaret edip aşağılayanların cenazesi camiye getirilmesin. Dine küfreden bir kişinin cenazesi nasıl kılınabilir? Ağzı lağım kokan dine küfreden Yılmaz Özdil’de azıcık haysiyet var ise, çıkar kamuoyuna açıklama yaparak 'fare' dediği Diyanet'in imamına cenaze namazını kıldırtmaz."'Diktatör dilini keserler'Açıklama, Özdil'e seslenilerek şu şekilde tamamlandı:"Diyanet İşleri Başkanı'na ve onun şahsında Din görevlilerine 'FARE' diyen Yılmaz ÖZDİL! Cenaze namazının ‘fare’ diye aşağıladığın Diyanet ve imamları tarafından kıldırılmasını istemiyorsan, bu kararını vasiyetname şeklinde yazarak kamuoyu ile paylaşırsan çok şerefli bir iş yapmış olursun. Biz din görevlileri çok meraklı değiliz sizin gibi din düşmanı ağzı lağım kokan çukur kişiliklilerin cenaze namazını kıldırmaya. Her defasında ülkemiz için ‘Diktatörlükle Yönetiliyor’ suçlamasında bulunan Yılmaz Özdil'e şu gerçeği hatırlatmak isteriz: Şunu bil ki, eğer ülkemiz diktatörlükle yönetilseydi, O diktatör senin gibi terbiye yoksunu gazetecinin dilini keser ve asla Diyanet İşleri Başkanını 'fare' ye benzetmene müsaade etmez ve sana o köşe yazısını yazdırmaz."Özdil'den yanıtÖzdil ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yanıt olarak, "Açık söylüyorum, Allah’a bir can borcumuz var. Ölümle tehdit ederek korkutamazsınız, kalemimi gerekirse kendim kırarım, gene kimsenin emrine vermem" ifadelerini kullandı.

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atatürk, mustafa kemal atatürk, diyanet işleri başkanlığı, cami, yılmaz özdil, yanıt, sendika