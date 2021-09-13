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https://tr.sputniknews.com/20210913/eski-victorias-secret-modeli-anlatti-yeme-bozuklugum-vardi-kaygi-giderici-ilaclarla-ayakta-durdum-1048859972.html
Eski Victoria's Secret modeli anlattı: Yeme bozukluğum vardı, kaygı giderici ilaçlarla ayakta durdum
Eski Victoria's Secret modeli anlattı: Yeme bozukluğum vardı, kaygı giderici ilaçlarla ayakta durdum
Avustralyalı model Bridget Malcolm, eskiden çalıştığı dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın kadınları sömürdüğünü ve aşırı zayıf olmaları... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T13:23+0300
2021-09-13T13:36+0300
victoria’s secret
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Victoria's Secret ile 2015 ve 2016 yıllarında çalışan Bridget Malcolm, katıldığı bir televizyon programında şirketin sömürü politikası hakkında açıklamalarda bulundu. Şirketin aşırı zayıf olmaları için kendilerine baskı yaptığını söyleyen Malcolm, "Yeme bozukluğum vardı, kaygı giderici ilaçlarla ayakta duruyordum, sürekli panik atak geçiriyordum ve bitkindim" dedi. 29 yaşındaki Malcolm, yetersiz beslenmeden dolayı fiziksel ve mental çöküş yaşadığını anlatarak "Acımazdı. O şirket ben ve diğer birçok kadın için sömürücüydü. Kadınları kontrol ediyordu" diye konuştu. '3 gün sadece su ile beslendim'Zayıf kalma baskısı nedeniyle bir keresinde 3 gün boyunca yemek yemediğini ve sadece su içtiğini belirten model, "Yemek yemeden geçirebildiğim en uzun süre üç gündü. Bayılmaya başladığım için yemek zorunda kaldım ve bunun için bile kendime kızdım çünkü beş gün aç kalmayı hedeflemiştim" ifadelerini kullandı. Podyumda gülümserken görülse de aslında 'bir ölü gibi' olduğunu söyleyen Malcolm, 2017'nin başında yetersiz beslenme nedeniyle gücünün tükendiğini ve bir merdiveni bile 10 dakika çıkabildiğini fark ettiğinde bu işi bırakmaya karar verdiğini söyledi. Malcolm, "Şimdi bir şeyler yapmazsam hayatımın geri kalanı nasıl olacak?" diye düşündüğünü ve Victoria's Secret'tan ayrıldığını anlattı. Daily Mail Avustralya’ya konuşan Victoria’s Secret sözcüsü ise, markanın yeni bir yönetimi olduğunu, dönüşüm süreciyle birlikte iş birliği yapılan ortaklara ve müşterilere daha kapsayıcı bir çevre sunmaya gayret ettiklerini vurguladı.Daha önce Ralph Lauren ve Stella McCartney gibi markalarla da çalışan model, şu anda kendisini rahat hissettirecek şirketlerle ve mental sağlık üzerine çalıştığını söyledi. Victoria's Secret, 'seksi' sözünü yeniden tanımlamak için güçlü ve başarılı kadınlara sarıldıVictoria's Secret, taciz ve sömürü suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasının ardından ekonomik çöküşe geçmiş ve geçen sene Sycamore Partners şirketine satıldı. Victoria's Secret, el değiştirme ve iflasların ardından, reklam yüzü olarak kendilerinden daha ağır taşlarla bezenmiş ve vücutlarını tüm ayrıntılarıyla ortaya koyan iç giyimlerle podyumda arzı endam eden incecik modelleri kullanmayı bıraktı. Dünyaca ünlü içgiyim firması, vücut hatlarıyla değil de başarılarıyla tanınan kadınlarla yeni bir reklam kampanyası başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20200207/victorias-secretceosuna-modellerden-mektup-cinsel-tacizle-kadin-dusmanligini-bitirecek-davranis-1041355104.html
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victoria’s secret, bridget malcolm

Eski Victoria's Secret modeli anlattı: Yeme bozukluğum vardı, kaygı giderici ilaçlarla ayakta durdum

13:23 13.09.2021 (güncellendi: 13:36 13.09.2021)
© AFP 2021 / DIMITRIOS KAMBOURISBridget Malcolm - Victoria's Secret
Bridget Malcolm - Victoria's Secret - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
© AFP 2021 / DIMITRIOS KAMBOURIS
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Avustralyalı model Bridget Malcolm, eskiden çalıştığı dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın kadınları sömürdüğünü ve aşırı zayıf olmaları konusunda baskı yaptığını söyledi. Malcolm, zayıf kalmak için aç kaldığını, sadece suyla beslendiğini ve sağlığının bozulduğunu anlattı.
Victoria's Secret ile 2015 ve 2016 yıllarında çalışan Bridget Malcolm, katıldığı bir televizyon programında şirketin sömürü politikası hakkında açıklamalarda bulundu.
Şirketin aşırı zayıf olmaları için kendilerine baskı yaptığını söyleyen Malcolm, "Yeme bozukluğum vardı, kaygı giderici ilaçlarla ayakta duruyordum, sürekli panik atak geçiriyordum ve bitkindim" dedi.
29 yaşındaki Malcolm, yetersiz beslenmeden dolayı fiziksel ve mental çöküş yaşadığını anlatarak "Acımazdı. O şirket ben ve diğer birçok kadın için sömürücüydü. Kadınları kontrol ediyordu" diye konuştu.

'3 gün sadece su ile beslendim'

Zayıf kalma baskısı nedeniyle bir keresinde 3 gün boyunca yemek yemediğini ve sadece su içtiğini belirten model, "Yemek yemeden geçirebildiğim en uzun süre üç gündü. Bayılmaya başladığım için yemek zorunda kaldım ve bunun için bile kendime kızdım çünkü beş gün aç kalmayı hedeflemiştim" ifadelerini kullandı.
Podyumda gülümserken görülse de aslında 'bir ölü gibi' olduğunu söyleyen Malcolm, 2017'nin başında yetersiz beslenme nedeniyle gücünün tükendiğini ve bir merdiveni bile 10 dakika çıkabildiğini fark ettiğinde bu işi bırakmaya karar verdiğini söyledi.
Malcolm, "Şimdi bir şeyler yapmazsam hayatımın geri kalanı nasıl olacak?" diye düşündüğünü ve Victoria's Secret'tan ayrıldığını anlattı.
Daily Mail Avustralya’ya konuşan Victoria’s Secret sözcüsü ise, markanın yeni bir yönetimi olduğunu, dönüşüm süreciyle birlikte iş birliği yapılan ortaklara ve müşterilere daha kapsayıcı bir çevre sunmaya gayret ettiklerini vurguladı.
Daha önce Ralph Lauren ve Stella McCartney gibi markalarla da çalışan model, şu anda kendisini rahat hissettirecek şirketlerle ve mental sağlık üzerine çalıştığını söyledi.

Victoria's Secret, 'seksi' sözünü yeniden tanımlamak için güçlü ve başarılı kadınlara sarıldı

Victoria's Secret, taciz ve sömürü suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasının ardından ekonomik çöküşe geçmiş ve geçen sene Sycamore Partners şirketine satıldı. Victoria's Secret, el değiştirme ve iflasların ardından, reklam yüzü olarak kendilerinden daha ağır taşlarla bezenmiş ve vücutlarını tüm ayrıntılarıyla ortaya koyan iç giyimlerle podyumda arzı endam eden incecik modelleri kullanmayı bıraktı. Dünyaca ünlü içgiyim firması, vücut hatlarıyla değil de başarılarıyla tanınan kadınlarla yeni bir reklam kampanyası başlattı.
Victoria's Secret şovlarının sahne arkası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2020
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Victoria’s Secret CEO'suna modellerden mektup: Cinsel tacizle kadın düşmanlığını bitirecek davranış kurallarını kabul et
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