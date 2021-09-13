https://tr.sputniknews.com/20210913/fenerbahcede-federasyona-hakem-tepkisi-1048877316.html

Fenerbahçe'de Federasyon'a hakem tepkisi

Fenerbahçe'de Federasyon'a hakem tepkisi

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamayla ligdeki hakem kararlarına tepki gösterdi. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, hakem... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T22:50+0300

2021-09-13T22:50+0300

2021-09-13T22:50+0300

spor

süper lig

fenerbahçe

türkiye futbol federasyonu

performans

hakem

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Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in ilk 4 haftasında sergilenen hakem performanslarına tepki gösterdi.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunun henüz 4. haftasında yaşanmaya başlayan ve gündemi meşgul eden problemler, şampiyonluk yarışındaki belirleyici faktörlerden birinin yine hakem hataları olacağı yönündeki düşüncelerimizi pekiştirmektedir" denildi.Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem hataları konusunda bir çözüm üretememesinin son derece endişe verici olduğu vurgulanarak, "Süper Lig'in 4. haftası itibarıyla hem rakiplerimizin maçlarında yaşanan fahiş hakem hataları, hem de kendi sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor mücadelesinde yaşananlar, bu sezon da Türk futbolunun objektif yönetilip yönetilmediği yönündeki tartışmaları alevlendirme niteliği taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı.Hakemlerin futbolda en önemli unsurlardan biri olduğu dile getirilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:Demir Grup Sivasspor maçında topun oyunda kalma süresinin, ilk 4 hafta ortalamasının çok gerisinde kaldığı kaydedilirken, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Türkiye Futbol Federasyonunun hem Fenerbahçe maçlarında hem de rakiplerimizin maçlarında, hakemler ve VAR hakemlerinin verdikleri/vermedikleri kararlar üzerinden ligin gidişatının belirlenmesine izin vermemesini, başta hakem atamaları olmak üzere saha içi ve dışındaki tüm kararlara yönelik standart bir yaklaşım uygulanmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.

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spor, süper lig, fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu, performans, hakem