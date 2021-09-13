Parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan kadın soluğu itfaiyede aldı

Afyonkarahisar’da Şeyma K. isimli kadın, parmağına taktığı yüzüğü bir süre sonra çıkarmak istedi. Ancak parmağına sıkışan yüzüğü uzun süren uğraşı sonucu çıkaramayan Şeyma K., evine yakın olan Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne gitti. Yüzükten dolayı parmağı morarmaya başlayan ve acı içinde kalan kadını önce sakinleştiren itfaiye erleri ardından müdahaleye başladı.Ekipler yaklaşık 5 dakika süren bir müdahalenin ardından özel ekipmanlar kullanarak Şeyma K.’nın parmağına sıkışan yüzüğü çıkarmaya başardı. Parmağında sıkışan yüzük çıkarılan Şeyma K., itfaiye erlerine teşekkür etti.
Afyonkarahisar’da parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan kadın soluğu İtfaiye Müdürlüğünde aldı. Genç kadının uzun uğraşları sonucu çıkaramadığı yüzüğü itfaiye ekipleri yaklaşık 5 dakikalık bir müdahalenin ardından özel ekipmanlar kullanarak çıkardı.
Afyonkarahisar’da Şeyma K. isimli kadın, parmağına taktığı yüzüğü bir süre sonra çıkarmak istedi.
Ancak parmağına sıkışan yüzüğü uzun süren uğraşı sonucu çıkaramayan Şeyma K., evine yakın olan Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne gitti.
Yüzükten dolayı parmağı morarmaya başlayan ve acı içinde kalan kadını önce sakinleştiren itfaiye erleri ardından müdahaleye başladı.
Ekipler yaklaşık 5 dakika süren bir müdahalenin ardından özel ekipmanlar kullanarak Şeyma K.’nın parmağına sıkışan yüzüğü çıkarmaya başardı.
Parmağında sıkışan yüzük çıkarılan Şeyma K., itfaiye erlerine teşekkür etti.