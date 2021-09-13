https://tr.sputniknews.com/20210913/parmagina-taktigi-yuzugu-cikaramayan-kadin-solugu-itfaiyede-aldi-1048868980.html

Parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan kadın soluğu itfaiyede aldı

Parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan kadın soluğu itfaiyede aldı

Afyonkarahisar’da parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan kadın soluğu İtfaiye Müdürlüğünde aldı. Genç kadının uzun uğraşları sonucu çıkaramadığı yüzüğü itfaiye... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T17:01+0300

2021-09-13T17:01+0300

2021-09-13T17:07+0300

türkiye

itfaiye

yüzük

afyonkarahisar

ekipman

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Afyonkarahisar’da Şeyma K. isimli kadın, parmağına taktığı yüzüğü bir süre sonra çıkarmak istedi. Ancak parmağına sıkışan yüzüğü uzun süren uğraşı sonucu çıkaramayan Şeyma K., evine yakın olan Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne gitti. Yüzükten dolayı parmağı morarmaya başlayan ve acı içinde kalan kadını önce sakinleştiren itfaiye erleri ardından müdahaleye başladı.Ekipler yaklaşık 5 dakika süren bir müdahalenin ardından özel ekipmanlar kullanarak Şeyma K.’nın parmağına sıkışan yüzüğü çıkarmaya başardı. Parmağında sıkışan yüzük çıkarılan Şeyma K., itfaiye erlerine teşekkür etti.

türkiye

afyonkarahisar

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itfaiye, yüzük, afyonkarahisar, ekipman