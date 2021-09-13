Ukrayna-NATO ortak tatbikatı Odessa’da başladı

Ukrayna’nın NATO misyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ülkenin örgüt ile yürüttüğü ‘Coherent Resilience’ adlı ortak komuta tatbikatı, Ukrayna’nın Odessa kentinde başladı.Açıklamada, “Ukrayna-NATO Komutanlığı ve Kurmay Başkanlığı, Karadeniz'de kritik altyapı koruma tatbikatı ‘Coherent Resilience’ Odessa'da başlıyor. Bu, Karadeniz Destek Paketi kapsamında yer alan NATO Dışişleri Bakanlarının aldığı kararın uygulanması amacıyla düzenlenen ilk ortak tatbikat olma özelliği taşıyor” ifadelerine yer verildi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, YES Brainstorming forumunda yaptığı açıklamada, Ukrayna heyetinin Washington ziyareti sırasında ABD'den NATO'ya katılım konusunda doğrudan bir yanıt almadığını ifade etmişti.
Ukrayna ve NATO’nun ‘Coherent Resilience’ adlı ortak komuta tatbikatının Odessa kentinde başladığı öğrenildi.
Ukrayna’nın NATO misyonunun Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ülkenin örgüt ile yürüttüğü ‘Coherent Resilience’ adlı ortak komuta tatbikatı, Ukrayna’nın Odessa kentinde başladı.
Açıklamada, “Ukrayna-NATO Komutanlığı ve Kurmay Başkanlığı, Karadeniz'de kritik altyapı koruma tatbikatı ‘Coherent Resilience’ Odessa'da başlıyor. Bu, Karadeniz Destek Paketi kapsamında yer alan NATO Dışişleri Bakanlarının aldığı kararın uygulanması amacıyla düzenlenen ilk ortak tatbikat olma özelliği taşıyor” ifadelerine yer verildi.
В Одесі розпочинаються командно-штабні навчання 🇺🇦-НАТО із захисту критичної інфраструктури в Чорному морі "Непорушна стійкість". Це перші спільні навчання, організовані на виконання рішення міністрів закордонних справ НАТО, які є складовою Чорноморського пакету на підтримку 🇺🇦. pic.twitter.com/spxImODUU8
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, YES Brainstorming forumunda yaptığı açıklamada, Ukrayna heyetinin Washington ziyareti sırasında ABD'den NATO'ya katılım konusunda doğrudan bir yanıt almadığını ifade etmişti.