https://tr.sputniknews.com/20210913/yeni-zelanda-afganistana-3-milyon-dolarlik-daha-insani-yardimda-bulunacak-1048851920.html

Yeni Zelanda, Afganistan'a 3 milyon dolarlık daha insani yardımda bulunacak

Yeni Zelanda, Afganistan'a 3 milyon dolarlık daha insani yardımda bulunacak

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, geçtiğimiz ay Afganistan'a yaptıkları 3 milyon dolarlık yardıma ek olarak, 3 milyon dolarlık daha insani yardım... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T07:53+0300

2021-09-13T07:53+0300

2021-09-13T07:54+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

yeni zelanda

açıklama

insani yardım

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Bakanlığın resmi internet sayfasından açıklamada bulunan Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, yaptıkları insani yardımın, özellikle kadın ve çocuklara ulaştırılmak amacıyla UNICEF'e ve Bileşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu'na verildiğini aktardı.Mahuta, sağladıkları 3 milyon dolarlık yeni yardımın, 20 Ağustos 2021'de Afganistan'daki Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve BM Mülteci Ajansına ulaştırdıkları 3 milyon dolarlık yardıma ek olduğunu hatırlattı.BM'nin tahminlerine göre, Afganistan'da yerinden edilen çeyrek milyon insandan yüzde 80'inin kadın ve çocuklardan oluştuğuna dikkati çeken Mahuta, "Krizin, kadınları ve kızları orantısız şekilde etkilediği Afganistan'da, önemli bir insani yardıma ihtiyaç var. Bugün Afganistan'da kadınların ve kızların karşı karşıya olduğu tehlikeler karşısında, çok ihtiyaç duyulan insani yardım ve korumayı sağlayan örgütleri desteklemek, her zamankinden daha önemli" ifadesini kullandı.Afganistan'da yaklaşık 20 yıldır görev yapan askeri birliklerini mayıs ayından önce geri çeken Yeni Zelanda, bu ülkedeki vatandaşlarının ve vizesi olan Afganların tahliyesini, Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçaklarıyla 27 Ağustos'ta tamamlamıştı.

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