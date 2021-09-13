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Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan: Aşı olmadım, 3 kulaklı 5 gözlü yaratık doğmasına yol açabilir
Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan: Aşı olmadım, 3 kulaklı 5 gözlü yaratık doğmasına yol açabilir
Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan aşılar ile ilgili, "Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. mRNA demek... 13.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-13T11:17+0300
2021-09-13T11:17+0300
2021-09-13T11:21+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
fatih erbakan
aşı
yeniden refah partisi
koronavirüs
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Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan aşı karşıtı olduğunu dile getirdi. Erbakan, aşı olmadığını ve gerekçesini şu sözlerle ifade etti:
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sağlık bakanlığı, fatih erbakan, aşı, yeniden refah partisi, koronavirüs
Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan: Aşı olmadım, 3 kulaklı 5 gözlü yaratık doğmasına yol açabilir 11:17 13.09.2021 (güncellendi: 11:21 13.09.2021)
Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan aşılar ile ilgili, "Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir" dedi.
Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan aşı karşıtı olduğunu dile getirdi.
Erbakan, aşı olmadığını ve gerekçesini şu sözlerle ifade etti:
"Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir."