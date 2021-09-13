https://tr.sputniknews.com/20210913/yeniden-refah-partisi-baskani-erbakan-asi-olmadim-3-kulakli-5-gozlu-yaratik-dogmasina-yol-acabilir-1048855814.html

Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan: Aşı olmadım, 3 kulaklı 5 gözlü yaratık doğmasına yol açabilir

Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan: Aşı olmadım, 3 kulaklı 5 gözlü yaratık doğmasına yol açabilir

Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan aşılar ile ilgili, "Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. mRNA demek... 13.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-13T11:17+0300

2021-09-13T11:17+0300

2021-09-13T11:21+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

fatih erbakan

aşı

yeniden refah partisi

koronavirüs

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Yeniden Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan aşı karşıtı olduğunu dile getirdi. Erbakan, aşı olmadığını ve gerekçesini şu sözlerle ifade etti:

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sağlık bakanlığı, fatih erbakan, aşı, yeniden refah partisi, koronavirüs