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Adana'da iki kişi, tartıştıkları kişiyi sopayla darp ettikten sonra defalarca bıçakladı
Adana'da iki kişi, tartıştıkları kişiyi sopayla darp ettikten sonra defalarca bıçakladı
Adana’da iki kişi, tartıştıkları kişiyi önce sopayla darp etti ardından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Şüpheliler daha sonra yaraladıkları... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T04:51+0300
2021-09-14T04:55+0300
türkiye
adana
kavga
bıçaklama
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Ekrem A., Y.Y. ve İ.Y ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Y.Y ve İ.Y., Ekrem A.’yı önce sopayla öldüresiye dövdü. Ardından iki şüpheli Ekrem A.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Daha sonra Y.Y. ve İ.Y. bıçakladıkları Ekrem A.’nın otomobilinin dört lastiğini patlatarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yerde yarı baygın halde yatan Ekrem A.’nın yakınları olay yerine geldi. Ekrem A.’nın kız kardeşi, kardeşinin yanına eğilerek ambulans gelene kadar baş ucunda bekledi. Sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı Ekrem A’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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adana, kavga, bıçaklama

Adana'da iki kişi, tartıştıkları kişiyi sopayla darp ettikten sonra defalarca bıçakladı

04:51 14.09.2021 (güncellendi: 04:55 14.09.2021)
© İHAAdana'da iki kişi, tartıştıkları kişiyi önce sopayla darp etti ardından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı
Adana'da iki kişi, tartıştıkları kişiyi önce sopayla darp etti ardından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© İHA
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Adana’da iki kişi, tartıştıkları kişiyi önce sopayla darp etti ardından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Şüpheliler daha sonra yaraladıkları kişinin arabasının dört lastiğini patlatarak olay yerinden kaçtı.
Ekrem A., Y.Y. ve İ.Y ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Y.Y ve İ.Y., Ekrem A.’yı önce sopayla öldüresiye dövdü. Ardından iki şüpheli Ekrem A.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.
Daha sonra Y.Y. ve İ.Y. bıçakladıkları Ekrem A.’nın otomobilinin dört lastiğini patlatarak olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yerde yarı baygın halde yatan Ekrem A.’nın yakınları olay yerine geldi.
Ekrem A.’nın kız kardeşi, kardeşinin yanına eğilerek ambulans gelene kadar baş ucunda bekledi.
Sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı Ekrem A’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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