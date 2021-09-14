Güney Kore, Rus Sputnik Light aşılarının ihracatına yakında başlayabilir

Reuters'e demeç veren GL Rapha Yönetim Kurulu Başkanı Wang Zhe Gang, "Her şey eksiksiz olarak hazır ve Rusya'nın üretim sürecimizi kontrol etmesini beklerken aşı üretmeye devam ediyoruz" dedi.Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'nun (RDIF) aşı üretim sürecinin değerlendirme ve onay işlemlerinin bu ay yapılmasının beklendiğini bildirdiğini kaydeden Wang Zhe Gang, bundan dolayı üretime geçilmesi ve ilk sevkiyatların başlaması onuruna ortak etkinlik hazırlığı yapıldığını ifade etti.Wang Zhe Gang, şu an itibarıyla şirketin en az 10 milyon doz Sputnik Light ürettiğini ve hepsinin sevkiyata hazır olduğunu belirtti.Wang Zhe Gang, daha önce yılda 650 milyon doz üretimi öngören bir anlaşma imzalayan RDIF ve GL Rapha'nın bu rakamı revize ettiğini ve artık çok daha fazla sayıda aşı üretmeyi plandığını ekledi.
Rus Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısını Güney Koreli GL Rapha şirketi, aşının ithalat iznini bu ay almayı beklediklerini, 10 milyon doz aşının sevkiyata hazır olduğunu açıkladı.
Reuters'e demeç veren GL Rapha Yönetim Kurulu Başkanı Wang Zhe Gang, "Her şey eksiksiz olarak hazır ve Rusya'nın üretim sürecimizi kontrol etmesini beklerken aşı üretmeye devam ediyoruz" dedi.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu'nun (RDIF) aşı üretim sürecinin değerlendirme ve onay işlemlerinin bu ay yapılmasının beklendiğini bildirdiğini kaydeden Wang Zhe Gang, bundan dolayı üretime geçilmesi ve ilk sevkiyatların başlaması onuruna ortak etkinlik hazırlığı yapıldığını ifade etti.
Wang Zhe Gang, şu an itibarıyla şirketin en az 10 milyon doz Sputnik Light ürettiğini ve hepsinin sevkiyata hazır olduğunu belirtti.
Wang Zhe Gang, daha önce yılda 650 milyon doz üretimi öngören bir anlaşma imzalayan RDIF ve GL Rapha'nın bu rakamı revize ettiğini ve artık çok daha fazla sayıda aşı üretmeyi plandığını ekledi.