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https://tr.sputniknews.com/20210914/ibrahim-gulun-sac-ekimi-sirasinda-hayatini-kaybettigi-hastane-konkordato-ilan-etmis-1048885378.html
İbrahim Gül'ün saç ekimi sırasında hayatını kaybettiği hastane konkordato ilan etti
İbrahim Gül'ün saç ekimi sırasında hayatını kaybettiği hastane konkordato ilan etti
İtalya’dan saç ekimi için Türkiye'ye gelen İbrahim Gül'ün ekim sırasında hayatını kaybettiği hastanenin konkordato davası açtığı belirlendi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T09:30+0300
2021-09-14T09:32+0300
türkiye
türkiye
hastane
saç ekimi
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Saç ekimi için hastaneye giden İbrahim Gül, örnek saç alımı esnasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İşlemi yapan doktor Mehmet Albayrak tutuklanırken, hastane ile ilgili geçen hafta önemli bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı.Hürriyet'in haberine göre, Medicine Teknoloji ve Sağlık Yatırımları AŞ’nin konkordato davası açtığı belirlendi. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesine göre şirketin borcu 607 milyon lira. Anılan borcun 450 milyon liraya yakın bölümü bankalara.Dava dilekçesine göre şirketin özel bir bankadan euro cinsinden çektiği kredi, mali sıkıntıya girilmesinde önemli bir etken oldu. Dava dilekçesinde, kurlardaki artışın yanı sıra koronavirüs sürecinin mali yapıyı olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.3 kişilik komiser heyetiYapılan başvuru sonrası mahkeme, şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet karar verdi. Mahkeme, Dr. Evren Koç, Bağımsız Denetçi Deniz Akkaya Mar ile Muhasebe Uzmanı Figen Mengi Teker'i, geçici konkordato komiseri olarak atadı. Mahkemenin verdiği tedbir kararı ile birlikte, şirket hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. 82 milyon 500 bin TL ödenmiş sermayesi bulunan Medicine Hospital'in yüzde 97 hissesi Yusuf Elgörmüş'e, yüzde 3'ü ise Ramazan Metin’e ait görünüyor.Öte yandan, Medicine Hospital'in sahibi Dr. Yusuf Elgörmüş 2 yıl önce özel bir üniversite de kurdu. Atlas Üniversitesi ilk öğrencilerini geçen yıl kabul etmişti. Anılan üniversitede ağırlıklı olarak sağlık bilimleri alanında faaliyet gösteren fakültelere bulunuyor.'Ödeme güçlüğü içinde değiliz'MEDİCİNE Teknoloji AŞ adına konkordato davasını açan Avukat Tahir Keskinkılıç, konuya ilişkin olarak sorulan sorular üzerine, "Şirket olarak gecikmiş herhangi bir ödememiz yok. Ödeme güçlügü içinde değiliz. Ödemeleri düzenli hale getirmek için bu davayı açtık. Şirketin varlıkları, borç rakamından yüksek. Grubun çatı şirketi olan Medicine Teknoloji, hastanenin de bazı bölümlerini kapsıyor" diye konuştu.
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türkiye, hastane, saç ekimi

İbrahim Gül'ün saç ekimi sırasında hayatını kaybettiği hastane konkordato ilan etti

09:30 14.09.2021 (güncellendi: 09:32 14.09.2021)
© DHABağcılar'da saç ekimi sırasında ölüm iddiası
Bağcılar'da saç ekimi sırasında ölüm iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© DHA
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İtalya’dan saç ekimi için Türkiye'ye gelen İbrahim Gül'ün ekim sırasında hayatını kaybettiği hastanenin konkordato davası açtığı belirlendi.
Saç ekimi için hastaneye giden İbrahim Gül, örnek saç alımı esnasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İşlemi yapan doktor Mehmet Albayrak tutuklanırken, hastane ile ilgili geçen hafta önemli bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı.
Hürriyet'in haberine göre, Medicine Teknoloji ve Sağlık Yatırımları AŞ’nin konkordato davası açtığı belirlendi. Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesine göre şirketin borcu 607 milyon lira. Anılan borcun 450 milyon liraya yakın bölümü bankalara.
Dava dilekçesine göre şirketin özel bir bankadan euro cinsinden çektiği kredi, mali sıkıntıya girilmesinde önemli bir etken oldu. Dava dilekçesinde, kurlardaki artışın yanı sıra koronavirüs sürecinin mali yapıyı olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.

3 kişilik komiser heyeti

Yapılan başvuru sonrası mahkeme, şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet karar verdi. Mahkeme, Dr. Evren Koç, Bağımsız Denetçi Deniz Akkaya Mar ile Muhasebe Uzmanı Figen Mengi Teker'i, geçici konkordato komiseri olarak atadı. Mahkemenin verdiği tedbir kararı ile birlikte, şirket hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. 82 milyon 500 bin TL ödenmiş sermayesi bulunan Medicine Hospital'in yüzde 97 hissesi Yusuf Elgörmüş'e, yüzde 3'ü ise Ramazan Metin’e ait görünüyor.
Öte yandan, Medicine Hospital'in sahibi Dr. Yusuf Elgörmüş 2 yıl önce özel bir üniversite de kurdu. Atlas Üniversitesi ilk öğrencilerini geçen yıl kabul etmişti. Anılan üniversitede ağırlıklı olarak sağlık bilimleri alanında faaliyet gösteren fakültelere bulunuyor.

'Ödeme güçlüğü içinde değiliz'

MEDİCİNE Teknoloji AŞ adına konkordato davasını açan Avukat Tahir Keskinkılıç, konuya ilişkin olarak sorulan sorular üzerine, "Şirket olarak gecikmiş herhangi bir ödememiz yok. Ödeme güçlügü içinde değiliz. Ödemeleri düzenli hale getirmek için bu davayı açtık. Şirketin varlıkları, borç rakamından yüksek. Grubun çatı şirketi olan Medicine Teknoloji, hastanenin de bazı bölümlerini kapsıyor" diye konuştu.
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