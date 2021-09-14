https://tr.sputniknews.com/20210914/ingiltere-basbakani-boris-johnsonun-annesi-hayatini-kaybetti-1048880074.html

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi hayatını kaybetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi hayatını kaybetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un annesi Charlotte Johnson 79 yaşında hayatını kaybetti. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T01:06+0300

2021-09-14T01:06+0300

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dünya

boris johnson

charlotte johnson

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Telegraph'ın haberine göre, 79 yaşındaki Charlotte Johnson, tedavi gördüğü Londra'daki bir hastanede hayatını kaybetti.İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan'ın kaybını öğrendiğim için çok üzgünüm. Kendisine ve ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

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boris johnson, charlotte johnson