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https://tr.sputniknews.com/20210914/ingiltere-basbakani-boris-johnsonun-annesi-hayatini-kaybetti-1048880074.html
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un annesi Charlotte Johnson 79 yaşında hayatını kaybetti. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T01:06+0300
2021-09-14T01:06+0300
2021-09-14T01:09+0300
dünya
boris johnson
charlotte johnson
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Telegraph'ın haberine göre, 79 yaşındaki Charlotte Johnson, tedavi gördüğü Londra'daki bir hastanede hayatını kaybetti.İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan'ın kaybını öğrendiğim için çok üzgünüm. Kendisine ve ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.
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boris johnson, charlotte johnson
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi hayatını kaybetti 01:06 14.09.2021 (güncellendi: 01:09 14.09.2021)
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un annesi Charlotte Johnson 79 yaşında hayatını kaybetti.
Telegraph'ın haberine göre, 79 yaşındaki Charlotte Johnson, tedavi gördüğü Londra'daki bir hastanede hayatını kaybetti.
İşçi Partisi lideri
Sir Keir Starmer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan'ın kaybını öğrendiğim için çok üzgünüm. Kendisine ve ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.