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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un annesi Charlotte Johnson 79 yaşında hayatını kaybetti. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
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Telegraph'ın haberine göre, 79 yaşındaki Charlotte Johnson, tedavi gördüğü Londra'daki bir hastanede hayatını kaybetti.İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan'ın kaybını öğrendiğim için çok üzgünüm. Kendisine ve ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın annesi hayatını kaybetti

01:06 14.09.2021 (güncellendi: 01:09 14.09.2021)
© REUTERS / HANNAH MCKAYİngiltere Başbakanı Boris Johnson
İngiltere Başbakanı Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un annesi Charlotte Johnson 79 yaşında hayatını kaybetti.
Telegraph'ın haberine göre, 79 yaşındaki Charlotte Johnson, tedavi gördüğü Londra'daki bir hastanede hayatını kaybetti.
İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başbakan'ın kaybını öğrendiğim için çok üzgünüm. Kendisine ve ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.
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