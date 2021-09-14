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https://tr.sputniknews.com/20210914/istanbula-160-yeni-metrobus-araci-1048893316.html
İstanbul’a 160 yeni metrobüs aracı
İstanbul’a 160 yeni metrobüs aracı
İETT Genel Müdürlüğü İstanbul’un metrobüs filosunu yenilemek için 160 yeni otobüs alıyor. Araçlar, 2022 yılının ilk aylarından itibaren kullanılacak. 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T13:39+0300
2021-09-14T13:39+0300
2021-09-14T13:39+0300
yaşam
istanbul
türkiye
trafik
metrobüs
otobüs
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5 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen ve canlı yayınlanan ihaleyle 21 metre uzunluğunda 100 otobüs için Otokar firmasının teklifi, 25 metrelik 60 otobüs için de Akia firmasının teklifleri uygun görüldü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla yarın saat 10:00’da İETT Edirnekapı Garajı’nda ödül töreni düzenlenecek.Alınacak 21 metre uzunluğundaki otobüsler, 200 yolcu kapasiteli olacak. Mevcutta kullanılan araçlar 18.5 metre ve 185 yolcu taşıyabiliyor.25 metre uzunluğunda olanlar da 280 yolcu kapasiteli olacak. Mevcutta kullanılan otobüsler 26 metre ama 225 yolcu kapasiteli.Yüzde 15’i peşin, kalanı 72 ay vadeyle satın alınan otobüsler, 2022 yılının ilk aylarından itibaren teslim edilecek.
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istanbul, türkiye, trafik, metrobüs, otobüs
İstanbul’a 160 yeni metrobüs aracı
İETT Genel Müdürlüğü İstanbul’un metrobüs filosunu yenilemek için 160 yeni otobüs alıyor. Araçlar, 2022 yılının ilk aylarından itibaren kullanılacak.
5 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen ve canlı yayınlanan ihaleyle 21 metre uzunluğunda 100 otobüs için
Otokar firmasının teklifi, 25 metrelik 60 otobüs için de Akia firmasının teklifleri uygun görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla yarın saat 10:00’da İETT Edirnekapı Garajı’nda ödül töreni düzenlenecek.
Alınacak 21 metre uzunluğundaki
otobüsler
, 200 yolcu
kapasiteli
olacak. Mevcutta kullanılan araçlar 18.5 metre ve 185 yolcu taşıyabiliyor.
25 metre uzunluğunda olanlar da 280 yolcu kapasiteli olacak. Mevcutta kullanılan otobüsler 26 metre ama 225 yolcu
kapasiteli.
Yüzde 15’i peşin, kalanı 72 ay vadeyle satın alınan otobüsler, 2022 yılının ilk aylarından itibaren teslim edilecek.