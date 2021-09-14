https://tr.sputniknews.com/20210914/japonyada-hayvanseverlerden-pandeminin-ket-vurdugu-kedi-arastirmalari-icin-2-milyon-dolarlik-bagis-1048897722.html

Japonya'da hayvanseverlerden pandeminin ket vurduğu kedi araştırmaları için 2 milyon dolarlık bağış

Japonya'da hayvanseverlerden pandeminin ket vurduğu kedi araştırmaları için 2 milyon dolarlık bağış

Japonya'da kedilerini yaygın görülen böbrek hastalıkları nedeniyle kaybetmek istemeyen hayvanseverler, bilimsel araştırmalar için 2 milyon dolar bağışta... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T16:15+0300

2021-09-14T16:15+0300

2021-09-14T16:15+0300

japonya

kedi

araştırma

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Kedilerin 'dokuz canı' olabilir, ancak ömürleri genellikle böbrek sorunları nedeniyle kısalıyor. Kedilerde görülen böbrek hastalıklarına çözüm bulmak için araştırmalar yürüten Tokya Üniversitesi ise pandemi nedeniyle fonları kesilince çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Üniversitenin yardımına kedilerini sık görülen bu hastalık nedeniyle kaybetmek istemeyen hayvanseverler yetişti. Çevrimiçi toplanan bağışların miktarı 2 milyon dolara ulaştı.Üniversite bu sayede, kedilerde görülen böbrek hastalıklarına çözüm bulmak için bilimsel çalışmalar yapmaya devam edebilecek. Araştırma için 20 dolarlık bağışta bulunan bir kadın, "Sevgili kedimi geçen Aralık ayında böbrek hastalığından kaybettim... Umarım bu araştırma ilerleyecek ve birçok kedinin yaşamasına yardımcı olacak" diye yazdı. 90 dolar bağışta bulunan başka bir kişi ise "Geçenlerde bir yavru kedim oldu. Bu kediye zamanında müdahalede bulunabilmek için bu bağışı yapıyorum" ifadelerini kullandı. Bilim insanları, kediler ve vahşi atalarının genetik olarak böbrek sorunlarına oldukça yatkın olduğunu belirtiyor. Tokyo Üniversitesi'nden İmmünoloji profesörü Toru Miyazaki, kedilerin böbreklerindeki AIM adı verilen proteinin aktive edilmesi halinde vücuttaki ölü hücrelerin ve diğer atıkların atılmasının sağlanabileceğini ve böbrek tıkanmalarının önüne geçilebileceğini belirtiyor. Miyazaki ve ekibi, toplanan bağışlarla AIM proteinini istikrarlı bir miktar ve kalitede üretmenin yolları üzerinde çalışacak.

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japonya, kedi, araştırma