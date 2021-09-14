https://tr.sputniknews.com/20210914/kocasi-ve-kaynanasinin-yazismalarini-gizlice-arsivleyen-kadin-suclu-bulundu-1048903555.html

Kocası ve kaynanasının yazışmalarını gizlice arşivleyen kadın suçlu bulundu

Kocası ve kaynanasının yazışmalarını gizlice arşivleyen kadın suçlu bulundu

Eşine boşanma davası açan kadın, kocasının Facebook üzerinden annesi ile yaptığı mesajları arşivledi. Eşinin Facebook mesajlarını arşivleyen kadına... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T19:51+0300

2021-09-14T19:51+0300

2021-09-14T19:52+0300

türkiye

istanbul

facebook

yazışmalar

boşanma

aile mahkemesi

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İstanbul'da yaşayan İrem M. eşinden boşanmak için İstanbul Anadolu 8. Aile Mahkemesi dava açtı.Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre İrem M. aynı zamanda boşanmak üzere olduğu eşinin Facebook profiline girerek kocasının annesi ile yaptığı yazışma örneklerini alarak gıyabında yapılan yazışmalardan haberdar olduğunu bildirmek için kocasının elektronik posta adresine gönderdi. Boşanma davası sürerken İrem M. hakkında "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı. Yazışmalarda eşinden ayrılmak üzere olan kocanın annesine 'Dilekçede her şeyi belirtmem gerek. İleride boşanma davasında kozum olur" "Bekliyorum artık bir şey yapmayacağım" "İrem'in ailesinden kimseyi aramayacağım" gibi birçok mesajın eşi tarafından alındığı belirlendi.'Annesiyle olan yazışmalarını mail adresine gönderdi'İstanbul Anadolu 8. Aile Mahkemesi'ndeki boşanma davasında İrem M. tarafından alınan yazışmaların boşanma davasında delil olarak kullanıldığına ilişkin dosyaya yansıyan bilgi ya da belge bulunamadı. Ancak kocası, İrem M.'nin hiçbir sebep yokken boşanma davası açtığını ve bu tarihten itibaren birlikte yaşadıkları evden ayrıldığını, sanığın boşanma davasına sebep oluşturmak amacıyla Facebook adresine girerek belge toplayıp açtığı davaya deliller oluşturduğunu söyledi. İrem M. ile kendisinin ayrı ayrı Facebook adreslerinin olduğunu, birbirlerinin facebook şifrelerini bilmediklerini, sanığın şifresini kırmak suretiyle Facebook adresine girerek özel görüşmelerine ulaştığını, İrem M.'ye "Facebook adresime girdiğine inanmıyorum" demesi üzerine de adrese girdiğini ispatlamak amacıyla annesiyle olan yazışmalarını mail adresine gönderdiğini belirtti.'Hakaret ettiklerini görünce gönderdim'İrem M. ise ifadesinde, boşanma davası öncesinde eşi ile birbirlerinin Facebook şiflerini bildiklerini, sürekli oturumu açık tut butonu ile de bilgisayarlarının açık olduğunu, bu hususta herhangi bir güvensizliklerinin olmadığını, şikâyet tarihlerinde kocasının şifresi ile Facebook adresine girdiğini, annesi ile yapmış olduğu görüşmede kendisine ve ailesine hakaret içerir konuşmalar görünce bunu gördüğünü belli etmek için mail olarak kendi adresinden katılana bu yazışmaları gönderdiğini söyledi.Mahkeme ve Yargıtay beraat verdiKadın hakkında açılan Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi beraat kararı verdi. Kocasının dosyayı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi oy çokluğuyla beraat kararını onarken üyelerden birisi, beraat kararına itiraz etti. Daire Üyesi "İrem M.'nin boşanma davası devam eden ve ayrı yaşadıkları kocasına ait Facebook hesabının daha önceden bildiği şifresini kullanarak, hesabına girip, katılanın annesi ile arasındaki yazışmaları önce kendi elektronik posta adresine aktarıp, sonra da gıyabında yapılan yazışmalardan haberdar olduğunu bildirmek için, kocasının elektronik posta adresine gönderdiği, İrem M.'nin resmen kocası da olsa katılana ait Facebook hesabına girerek katılanın annesiyle yaptığı yazışmaları okuması ve almasının suç olduğunu belirterek beraat kararının bozulması gerektiğini' belirtti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine dosya Ceza Genel Kurulu'na geldi. Ceza Genel Kurulu ise sanık İrem M.'nin kocasının Facebook hesabının özel kısmında yer alan mesajlar bölümüne girip annesi ile birbirlerine gönderdiği boşanma sürecine ilişkin açıklamaları ve kendisine yönelik hakaret içeren ibarelerin yer aldığı mesajları, kocasına gönderdiğini belirterek haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun gerçekleştirdiğini vurguladı. Ceza Genel Kurulu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul ederek özel Dairenin onama kararının kaldırılmasına ve Yerel Mahkeme hükmünün bozulmasına karar vererek İrem M:'nin haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiğini kaydetti.Kadına "haberleşmenin ihlali" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

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istanbul, facebook, yazışmalar, boşanma, aile mahkemesi