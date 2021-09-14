https://tr.sputniknews.com/20210914/prof-dr-alpay-azap-esin-davutoglu-senol-hicbir-saldiridan-yilmayacak-kadar-cesur-ve-kararlidir-1048884140.html

Prof. Dr. Alpay Azap: Esin Davutoğlu Şenol hiçbir saldırıdan yılmayacak kadar cesur ve kararlıdır

Prof. Dr. Alpay Azap: Esin Davutoğlu Şenol hiçbir saldırıdan yılmayacak kadar cesur ve kararlıdır

Prof. Dr. Alpay Azap, sosyal medya hesabından "Artık yeter. KLİMİK Derneği çatısı altında omuz omuza çalıştığımız, bütün enerjisini insanların sağlığı için... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T06:55+0300

2021-09-14T06:55+0300

2021-09-14T06:54+0300

türkiye

açıklama

esin davutoğlu şenol

alpay azap

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Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’a destek veren bir paylaşım yaptı.'Çirkin saldırıları kınıyoruz'Derneğin paylaşımında “Sadece bilimi referans alarak, topluma karşı sorumluluk duygusuyla mesleğini en iyi şekilde yapan, derneğimiz bağışıklama çalışma grubu kurucusu ve başkanı değerli arkadaşımıza yapılan çirkin saldırıları kabul edilemez buluyor ve esefle kınıyoruz” denilerek, ‘#EsinŞenolYalnızDeğildir’ etiketi kullanıldı.Klimik Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap da derneğin söz konusu paylaşımını alıntılayarak, “Artık yeter. KLİMİK Derneği çatısı altında omuz omuza çalıştığımız, bütün enerjisini insanların sağlığı için harcayan, iyi hekim, iyi insan, değerli Hocam Esin Davutoğlu Şenol hiçbir saldırıdan (kıyafetini konu edenler dahil) yılmayacak kadar cesur ve kararlıdır” ifadelerini kullandı.Alpay Azap da paylaşımında ‘#EsinŞenolYalnızDeğildir’ etiketini kullandı.

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açıklama, esin davutoğlu şenol, alpay azap