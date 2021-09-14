https://tr.sputniknews.com/20210914/rusya-lideri-putin-karantinaya-girdi-1048889392.html

Rusya lideri Putin karantinaya girdi

Rusya lideri Putin karantinaya girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakın çevresinde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya girdi. 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T12:07+0300

2021-09-14T12:07+0300

2021-09-14T12:24+0300

dünya

rusya

vladimir putin

koronavirüs

kovid-19

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman ile yaptığı telefon görüşmesinde, yakın çevresinde tespit edilen koronavirüs vakaları nedeniyle belirli bir süre boyunca karantinaya girmesi gerektiğini belirtti.Putin, bundan dolayı bu hafta Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenecek Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısına, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi toplantısına ve KGAÖ ile ŞİÖ Devlet Başkanları Ortak Toplantısına video konferans yöntemiyle katılacağını ifade etti.Dün Rusya Paralimpik Milli Takımı oyuncularıyla bir araya gelen Putin, karantinaya girmesi gerekebileceğine dair açıklama yapmıştı.Putin, "Maalesef şu anda birtakım sorunlar var. Doktorlar inceliyorlar, benim çevremde bile Kovid-19'la ilgili sorunlar var. Gerçekte ne olup bittiğini öğrenmemiz gerekiyor. Yakında benim de karantinaya girmem gerekebilir. Etrafımda birçok insan hasta" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20210913/putin-yakinda-karantinaya-girmem-gerekebilir-1048869410.html

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rusya, vladimir putin, koronavirüs, kovid-19