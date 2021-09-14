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https://tr.sputniknews.com/20210914/rusyadan-facebook-21-telegrama-9-milyon-ruble-ceza-1048896988.html
Rusya'dan Facebook'a 21, Telegram'a 9 milyon ruble ceza
Rusya'dan Facebook'a 21, Telegram'a 9 milyon ruble ceza
Moskova'daki Tagansk Mahkemesi, yasaklı bilgileri silmeyi reddeden Facebook'a 21 milyon ruble (288 bin 130 dolar) para cezası verdi. Telegram'a da 9 milyon... 14.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-14T15:36+0300
2021-09-14T15:36+0300
2021-09-14T15:44+0300
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Tagansk Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre mahkeme, Facebook'la ilgili 5 dosyayı karara bağladı.Mahkeme, ABD'li sosyal medya şirketine 5 dosya için toplam 21 milyon ruble ceza kesti.Tagansk Mahkemesi, Rus anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a ise yasaklı bilgileri silmeyi reddettiği gerekçesiyle 9 milyon ruble (123 bin 480) dolar ceza verildiğini duyurdu.Mahkeme, Telegram'a verilen cezanın şirket hakkındaki iki dosyayla ilgili olduğunu ifade etti.Rus mahkemeleri, Facebook ve Telegram'a daha önce de benzer gerekçelerle para cezası vermişti.
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Rusya'dan Facebook'a 21, Telegram'a 9 milyon ruble ceza 15:36 14.09.2021 (güncellendi: 15:44 14.09.2021)
Moskova'daki Tagansk Mahkemesi, yasaklı bilgileri silmeyi reddeden Facebook'a 21 milyon ruble (288 bin 130 dolar) para cezası verdi. Telegram'a da 9 milyon rublelik ceza uygulandı.
Tagansk Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre mahkeme, Facebook'la ilgili 5 dosyayı karara bağladı.
Mahkeme, ABD'li sosyal medya şirketine 5 dosya için toplam 21 milyon ruble ceza kesti. Tagansk Mahkemesi, Rus anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a ise yasaklı bilgileri silmeyi reddettiği gerekçesiyle 9 milyon ruble (123 bin 480) dolar ceza verildiğini duyurdu. Mahkeme, Telegram'a verilen cezanın şirket hakkındaki iki dosyayla ilgili olduğunu ifade etti.
Rus mahkemeleri, Facebook ve Telegram'a daha önce de benzer gerekçelerle para cezası vermişti.