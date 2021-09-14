https://tr.sputniknews.com/20210914/rusyadan-facebook-21-telegrama-9-milyon-ruble-ceza-1048896988.html

Rusya'dan Facebook'a 21, Telegram'a 9 milyon ruble ceza

Rusya'dan Facebook'a 21, Telegram'a 9 milyon ruble ceza

Moskova'daki Tagansk Mahkemesi, yasaklı bilgileri silmeyi reddeden Facebook'a 21 milyon ruble (288 bin 130 dolar) para cezası verdi. Telegram'a da 9 milyon... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T15:36+0300

2021-09-14T15:36+0300

2021-09-14T15:44+0300

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Tagansk Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre mahkeme, Facebook'la ilgili 5 dosyayı karara bağladı.Mahkeme, ABD'li sosyal medya şirketine 5 dosya için toplam 21 milyon ruble ceza kesti.Tagansk Mahkemesi, Rus anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a ise yasaklı bilgileri silmeyi reddettiği gerekçesiyle 9 milyon ruble (123 bin 480) dolar ceza verildiğini duyurdu.Mahkeme, Telegram'a verilen cezanın şirket hakkındaki iki dosyayla ilgili olduğunu ifade etti.Rus mahkemeleri, Facebook ve Telegram'a daha önce de benzer gerekçelerle para cezası vermişti.

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