Sergen Yalçın: Hedefimiz gruptan çıkmak, maçın açık kanalda yayınlanması iyi olur

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ilk haftasında Borussia Dortmund ile oynayacağı maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile futbolcu Josef de Souza düzenlenen basın toplantısına katıldı.Futbolun en üst seviyesinde oynayacaklarını kaydeden Sergen Yalçın, "Beşiktaş olarak bu organizasyonun bir parçası olduğumuz için mutlu ve heyecanlıyız. Hedefimiz gruptan çıkmak. Camia olarak bunu yaşamak istiyoruz. Çok zor bir arenada olduğumuzu özellikle belirtmek isterim. İşimiz kolay olmayacak" dedi.Takım olarak iyi oynadıklarını düşündüğünü söyleyen Yalçın, "Uyum içinde olduğumuzu, böyle bir organizasyonda mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah oyunlar ve skorlar istediğimiz doğrultuda olur. Bu grubun en düşük bütçeli takımıyız. Bütçe işi bir yere kadar. Saha içi uyum, istek, oyuncuların hırsı, bunlar çok daha önemli şeyler. Tempoyu, mücadeleyi yakalayabilirsek eğer başarılı olacağımızı düşünüyorum. Oyun planları ve oyuncu seçimleri bazen rakibe göre değişebiliyor. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Bizim için de test niteliğinde olacak. Oyunun nasıl cereyan edeceğini kestirmek zor. Güçlü ve tempolu takımlara karşı oynayacağız. İzleyenlerin keyif alacağı bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Sahada; mücadele eden, koşan, kazanmak için elinden gelen her şeyi yapan bir oyuncu grubu olacak" ifadelerini kullandı."Beşiktaş olarak ülkemizi temsil edeceğiz" diyen Yalçın, "Tüm Türkiye´nin maçı izlemesini isterim. Maçın açık kanaldan yayınlanması iyi olur. Alacağımız ülke puanları gelecek adına çok önemli olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray´ın alacağı puanlar da çok önemli. Onlara da başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istediklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Maçların nasıl geçeceğini tahmin etmek zor. Bu turnuvada kendi seviyemizi göreceğiz. Bir şeyleri başarmak istiyoruz. Ülkemize puanlar kazandırmak, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

