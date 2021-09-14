https://tr.sputniknews.com/20210914/sirnaktaki-komur-ocaginda-maasi-odenmeyen-isci-is-makinesiyle-kamyonlari-parcaladi-1048880336.html

Şırnak’taki kömür ocağında maaşı ödenmeyen işçi iş kepçeyle kamyonları parçaladı

Şırnak’taki kömür ocağında maaşı ödenmeyen işçi iş kepçeyle kamyonları parçaladı

Şırnak'ta Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocağında çalışan kepçe operatörü, amcası da olan patronundan ücretini istedi. Ret cevabı alan işçi, kepçeyle 5 kamyonun... 14.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-14T01:25+0300

2021-09-14T01:25+0300

2021-09-14T01:27+0300

türkiye

şırnak

kömür

işçi

kamyon

cudi dağı

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Şırnak'ta kömür ocağında çalışan işçi, ücretini alamayınca kepçeyle iş yerindeki beş kamyonun kabin kısmına zarar verdi.Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında kepçe operatörü Hakan M, iddiaya göre amcası Ömer M'den alacağını istedi. Ücretini alamadığı için sinirlenen Hakan M, ekskavatörle kömür ocağındaki yan yana dizilmiş beş kamyonun kabin kısımlarını ezdi.Çevredeki işçilerin müdahalesiyle yatıştırılan Hakan M. iş makinesiyle ezdiği araçlarda büyük hasara neden oldu.Olay, çevredeki başka bir işçi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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şırnak, kömür, işçi, kamyon, cudi dağı