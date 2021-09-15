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https://tr.sputniknews.com/20210915/fatih-terim-lazio-maci-icin-marcao-kararini-acikladi-1048935286.html
Fatih Terim, Lazio maçı için Marcao kararını açıkladı
Fatih Terim, Lazio maçı için Marcao kararını açıkladı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçı öncesinde Marcao'yu oynatabileceğini söyledi. Terim konuyla ilgili, "Luyindama, Alpaslan ve Nelsson'u da... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T18:07+0300
2021-09-15T18:15+0300
yaşam
galatasaray
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Lazio maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Fatih Terim, rakiplerinin Avrupa'nın köklü kulüpleri olduğunu belirterek, "Şampiyonlar Ligi kurası çekseniz kimsenin yadırmayacağı bir grup" görüşünü dile getirdi.Lazio Teknik Direktörü Sarri'nin çok iyi bir kadro kurduğunu ve İtalya'da şampiyonluğa oynadığını belirteren Terim, "Çok güçlü kadroları var. Milan maçına kadar lige de çok iyi başlamışlardı ama karşısında da dediğiniz gibi neredeyse yeni kurulmuş, birçok oyuncusunu değiştirmiş ve yaş ortalamasını düşürmüş bir Galatasaray var" diye konuştu.Az hata yapanın maçı kazanacağını belirten Terim, "Hatayı en aza indirmek için uğraşacağız. Bu arenada gençlerimiz kendini daha da göstermeli. Kolay bir maç olmayacak ama yarınki programa baksaydım, Galatasaray-Lazio maçını programıma alırdım. Takımıma, gençlerimize ve diğer arkadaşalarımıza güveniyorum" dedi.Terim sözlerini şöyle sürdürdü:Fatih Terim, affedilen Marcao'nun yarınki maçta sahada olabileceğini ifade ederek, "Herhalde bu soruya iten Marcao'nun cezasının bitecek olması. Luyindama, Alpaslan ve Nelsson'u da saydığımızda orada güçlü seçeneklerimizin olduğu kesin. Henüz karar vermedim. O bölgede seçeneklerimizin olması iyi. Bize bu sezon ihtiyaç duyulması halinde 4 arkadaşımızın da katkı verecek olması güzel. Yarın Marcao'yu da oynatabilirim. Ama henüz kadroyu hazır hale getirmedim." diye konuştu.Terim'in açıklamaları şöyle:'Messi hayranıyım'Messi'nin futbolunu çok sevdiğini ve hayranı olduğunu belirten Terim, "Ben bir Messi hayranıyım. Sahanın içinde yapamayacağı bir iş yok ama İtalya'da da birçok oyuncu söyleyebilirim. Ben orta saha oyuncusu olarak oyunun iki tarafını da oynayabilecek çok koşan bir oyuncu olarak Barella'yı çok beğeniyorum. Özel bir nedeni yok" diye konuştu.
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galatasaray, fatih terim, lazio

Fatih Terim, Lazio maçı için Marcao kararını açıkladı

18:07 15.09.2021 (güncellendi: 18:15 15.09.2021)
© İHAFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© İHA
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçı öncesinde Marcao'yu oynatabileceğini söyledi. Terim konuyla ilgili, "Luyindama, Alpaslan ve Nelsson'u da saydığımızda orada güçlü seçeneklerimizin olduğu kesin. Henüz karar vermedim. O bölgede seçeneklerimizin olması iyi" dedi.
Lazio maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Fatih Terim, rakiplerinin Avrupa'nın köklü kulüpleri olduğunu belirterek, "Şampiyonlar Ligi kurası çekseniz kimsenin yadırmayacağı bir grup" görüşünü dile getirdi.
Lazio Teknik Direktörü Sarri'nin çok iyi bir kadro kurduğunu ve İtalya'da şampiyonluğa oynadığını belirteren Terim, "Çok güçlü kadroları var. Milan maçına kadar lige de çok iyi başlamışlardı ama karşısında da dediğiniz gibi neredeyse yeni kurulmuş, birçok oyuncusunu değiştirmiş ve yaş ortalamasını düşürmüş bir Galatasaray var" diye konuştu.
Az hata yapanın maçı kazanacağını belirten Terim, "Hatayı en aza indirmek için uğraşacağız. Bu arenada gençlerimiz kendini daha da göstermeli. Kolay bir maç olmayacak ama yarınki programa baksaydım, Galatasaray-Lazio maçını programıma alırdım. Takımıma, gençlerimize ve diğer arkadaşalarımıza güveniyorum" dedi.
Terim sözlerini şöyle sürdürdü:
Burada da iyi bir fikstürle başlamadık. İçerde Lazio ve ardından iki deplasman üst üste... Oynadığımız son 10 maçın 8'ini farklı sahalarda oynadık. Çeşitli nedenlerden dolayı kendi sahamızda oynayamadık. Uzun süre sonra kendi evimizde taraftarımızla buluşacağız" dedi.
Fatih Terim, affedilen Marcao'nun yarınki maçta sahada olabileceğini ifade ederek, "Herhalde bu soruya iten Marcao'nun cezasının bitecek olması. Luyindama, Alpaslan ve Nelsson'u da saydığımızda orada güçlü seçeneklerimizin olduğu kesin. Henüz karar vermedim. O bölgede seçeneklerimizin olması iyi. Bize bu sezon ihtiyaç duyulması halinde 4 arkadaşımızın da katkı verecek olması güzel. Yarın Marcao'yu da oynatabilirim. Ama henüz kadroyu hazır hale getirmedim." diye konuştu.
Terim'in açıklamaları şöyle:

"Her oyuncuya ihtiyacımız var. Basın toplantısından sonra gerçekleşecek antrenmanda hem Feghouli hem Emre Kılınç'ı deneyeceğiz. Şundan emin olabilirsiniz ki ufak tefek sakatlıkların karşıma sakatlık olarak çıkmasından hiç hoşnut değilim. Onları özel olarak hazırladık. Belki bugünü değil takımı yarın sahada dizeceğim. Fedakarlık yapmak istemekleri hoşuma gidiyor. Benzer senaryolar canımızı sıkıyor. Trabzonspor karşısında ilk 45 dakika çok hakim oynadık. Gençlerimiz tecrübe kazandıkça tutulmaz bir Galatasaray olacak.

Hiçbir oyuncuma herhangi bir şey olmasını istemem. Eğer bir takıma gönül vermişseniz, sevginizde sınırsız olabilirsiniz ama yerginize bir sınır koymak zorundasınız. Bu genç grubu ağır şekilde eleştirmek hiç tasvip etmediğim bir durum. Kerem de bizim önemli bir oyuncumuz.

Galatasaray'ın yönetiminden taraftarına, antrenörlere kadar herkes Kerem'in arkasında durdu. Muhakkak ki kolay atlatılacak bir travma değil ama Kerem tam bir beyefendi gibi sarıldı ve oyununu oynuyor. Tabii ki hatalar olacak. Bazı davranışları bazı yerlerin hoşuna gitmeyebilir ama iyi bir futbolcu ve genç. Kerem ve Marcao'nun olayında Marcao'nun ceza almasını Kerem'e yormak çok doğru olmaz.

Yediğimiz gollerde Kerem'i suçlamak çok doğru olmaz. Olumsuz durumdan etkileniyorlar. Taraftarımıza ihtiyacımız var. Kötü söz hiçbir şey kazandırmaz. Muhakkak bir sınırı olmalı. Yarına daha doğru insanlar olarak devam edecekler."

'Messi hayranıyım'

Messi'nin futbolunu çok sevdiğini ve hayranı olduğunu belirten Terim, "Ben bir Messi hayranıyım. Sahanın içinde yapamayacağı bir iş yok ama İtalya'da da birçok oyuncu söyleyebilirim. Ben orta saha oyuncusu olarak oyunun iki tarafını da oynayabilecek çok koşan bir oyuncu olarak Barella'yı çok beğeniyorum. Özel bir nedeni yok" diye konuştu.
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