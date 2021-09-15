Fatih Terim, Lazio maçı için Marcao kararını açıkladı

"Her oyuncuya ihtiyacımız var. Basın toplantısından sonra gerçekleşecek antrenmanda hem Feghouli hem Emre Kılınç'ı deneyeceğiz. Şundan emin olabilirsiniz ki ufak tefek sakatlıkların karşıma sakatlık olarak çıkmasından hiç hoşnut değilim. Onları özel olarak hazırladık. Belki bugünü değil takımı yarın sahada dizeceğim. Fedakarlık yapmak istemekleri hoşuma gidiyor. Benzer senaryolar canımızı sıkıyor. Trabzonspor karşısında ilk 45 dakika çok hakim oynadık. Gençlerimiz tecrübe kazandıkça tutulmaz bir Galatasaray olacak.

Hiçbir oyuncuma herhangi bir şey olmasını istemem. Eğer bir takıma gönül vermişseniz, sevginizde sınırsız olabilirsiniz ama yerginize bir sınır koymak zorundasınız. Bu genç grubu ağır şekilde eleştirmek hiç tasvip etmediğim bir durum. Kerem de bizim önemli bir oyuncumuz.

Galatasaray'ın yönetiminden taraftarına, antrenörlere kadar herkes Kerem'in arkasında durdu. Muhakkak ki kolay atlatılacak bir travma değil ama Kerem tam bir beyefendi gibi sarıldı ve oyununu oynuyor. Tabii ki hatalar olacak. Bazı davranışları bazı yerlerin hoşuna gitmeyebilir ama iyi bir futbolcu ve genç. Kerem ve Marcao'nun olayında Marcao'nun ceza almasını Kerem'e yormak çok doğru olmaz.

Yediğimiz gollerde Kerem'i suçlamak çok doğru olmaz. Olumsuz durumdan etkileniyorlar. Taraftarımıza ihtiyacımız var. Kötü söz hiçbir şey kazandırmaz. Muhakkak bir sınırı olmalı. Yarına daha doğru insanlar olarak devam edecekler."