https://tr.sputniknews.com/20210915/getir-ispanya-pazarina-girdi-1048936876.html

Getir İspanya pazarına girdi

Getir İspanya pazarına girdi

Avrupa’da büyümesini sürdüren Getir, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Fransa’nın ardından Barselona ve Madrid’de hizmet vermeye başlayarak İspanya pazarına... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T18:47+0300

2021-09-15T18:47+0300

2021-09-15T18:47+0300

yaşam

ispanya

getir

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Online teslimat platformu Getir, global büyüme yolculuğuna devam ediyor.Geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez bir şirket satın alımı gerçekleştirerek İspanya merkezli market teslimat uygulaması BLOK’u bünyesine katan Getir, İspanya’daki hizmetine Barcelona ve Madrid ile başladı.İki ay gibi kısa bir sürede ürün portföyü ve tedarik zincirini genişletip, 19 depo açarak İspanya’da geniş bir bölgede hizmet vermeye başlayan Getir, kısa zamanda yeni şehirlere de yayılmayı planlıyor.7.5 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştıGetir, 2021 yılının ilk altı ayında toplamda 1 milyar dolara yakın yatırım alarak 7.5 milyar doların üzerinde bir değerlemeye ulaştı.Getir halen İngiltere’de Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester, Cardiff, Brighton, Bristol ve Southampton’da, Hollanda’da Amsterdam’da, Almanya’da Berlin’de ve Fransa’da Paris’te hizmet veriyor.Getir’in bir sonraki hedefi İtalya ve Portekiz. Yılın son çeyreğinde Amerika pazarına girmeyi planlayan Getir, böylece 1 yıl içinde yurt dışında 9 ülkede hizmete başlamış olacak.

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ispanya, getir