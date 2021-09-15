https://tr.sputniknews.com/20210915/sicakligi-kuresel-isinmanin-esigi-olan-15-derecenin-altinda-tutmak-icin-caba-harcayan-tek-ulke-var-1048921559.html

Sıcaklığı küresel ısınmanın eşiği olan 1.5 derecenin altında tutmak için çaba harcayan tek ülke var

Sıcaklığı küresel ısınmanın eşiği olan 1.5 derecenin altında tutmak için çaba harcayan tek ülke var

İskoçya'da gerçekleşecek iklim zirvesine haftalar kala yayınlanan rapora göre, sıcaklığın küresel ısınma eşiği olan 1.5 derecenin altında tutulması için... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T12:53+0300

2021-09-15T12:53+0300

2021-09-15T13:01+0300

iklim

türkiye

küresel ısınma

g20

paris iklim anlaşması

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Kasım ayında İskoçya’nın Glasgow şehrinde gerçekleşecek 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesi yayımlanan rapor hiçbir G20 ülkesinin, Paris İklim Anlaşması kapsamında kabul edilen hedefi karşılamak için gerekli önlemleri almadığını ortaya koydu. Altı yıl önce imzalanan Paris İklim anlaşması ile küresel ısınmanın sanayi öncesi seviyelere göre 2 santigrat derecenin çok altında, tercihen 1.5 santigrat (C) derece ile sınırlanması hedefi ortaya konulmuştu.Bağımsız araştırma grubu Climate Action Tracker tarafından yapılan değerlendirme raporuna göre, 1.5 C hedefi umutlarını canlı tutmaya yönelik yeterli önlem alan tek ülke Gambia. 'Ülkelerin dörtte üçü yeterli adımlar atmadı'Rapora göre, tüm ülkelerin dörtte üçü 1.5C hedefine ulaşmak için yeterli adımlar atmıyor.İngiltere'nin ısınmayı 1.5C ile sınırlama hedefine uygun iklim planlarına sahip tek gelişmiş ülke olduğu belirtilen raporda, bu planları gerçekleştirmek için gereken adımların ise henüz atılmadığı ifade edildi.1 Kasım'da 197 ülkenin katılımıyla başlayacak COP26'da ülkelerin yeni yerel iklim planlarıyla öne çıkması bekleniyordu ancak raporda da belirtildiği üzere, çoğu emisyonlarını nasıl azaltacaklarına dair yeni bir plan sunmadı. Bu grup arasında dünyanın en çok emisyon salan ülkeleri Çin, Hindistan, Türkiye ve Suudi Arabistan da bulunuyor. Türkiye, G20 ülkeleri arasında, Paris İklim Anlaşmasını imzalamayan tek ülke.Buna ek olarak, yeni iklim planları ile öne çıkan ülkelerin birçoğunun sundukları iklim planlarını uygulama kararlılıklarının düştüğü belirtildi. Bu ülkeler, Avustralya, Meksika, Brezilya, Singapur, Rusya, Endonezya, Yeni Zelanda, İsviçre ve Vietnam.İklim konusunda neredeyse hiçbir şey yapmayan ülkeler arasında ise Kosta Rika, Etiyopya, Kenya, Nijerya, Morokko ve Nepal var. 'Olmak istediğimiz yer ile bulunduğumuz yer arasındaki fark çok büyük'Konuya ilişkin Independent'a konuşan Almanya'daki NewClimate Institute'un kurucu ortağı Prof Niklas Höhne, 'durumun içler acısı olduğunu' belirterek, "Olmak istediğimiz yer ile bulunduğumuz yer arasındaki fark çok büyük. Şu anda masada olan tüm taahhütleri ve hedefleri göz önünde bulundurduğumuzda, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını zar zor stabilize edeceğiz – Paris Anlaşması ile uyumlu olmak için 2030 yılına kadar küresel emisyonları yarıya indirmemiz gerekecek" dedi.Söz konusu rapor, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC), iklim değişikliğinin "yaygın, hızlı ve yoğun" olduğu uyarısında bulunarak 'kırmızı kod' yayımlamasının ardından geldi.Avrupa Birliği (AB) kurumları, nisan ayında, birliğin 2050 yılına kadar iklime zararsız olma hedefini yasal olarak bağlayıcı kılacak iklim yasasında ve sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 55 azaltılması hedefinde uzlaşı sağlamıştı.

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iklim, türkiye, küresel ısınma, g20, paris iklim anlaşması