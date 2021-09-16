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‘4-6 yaş çocuklara zorunlu Kuran kursu’ iddiasına Diyanet’ten yanıt
‘4-6 yaş çocuklara zorunlu Kuran kursu’ iddiasına Diyanet’ten yanıt
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4-6 yaş Kuran kurslarıyla ilgili planlanan çalışmalarla ilişkin açıklama yapıldı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T18:59+0300
2021-09-16T18:59+0300
türkiye
islam
diyanet işleri başkanlığı
kuran kursu
çocuk
açıklama
din
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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:* Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş Kur'an kurslarıyla ilgili planlanan çalışmalarla ilişkin açıklama yaparak, söz konusu toplantı planlarının, Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur'an kurslarının getirilmesi olarak yorumlanması doğru değildir.* Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 4-6 yaş Kur'an kurslarının zorunlu eğitimden sayılması hususunda toplantılar planlamasının bazı medya organlarında farklı yansıtılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.* Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu içerisinde yer alan, Eğitim Hizmetlerine Yönelik Planlanan Faaliyetlerin 3. maddesindeki, ‘4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik MEB ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştirilecektir’ ifadesi, Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur'an kurslarının getirilmesi olarak yorumlanması doğru değildir.* Söz konusu maddede 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarını tercih eden ailelerin ve kurslara devam eden öğrencilerin mağdur olmaması için bu dönemlerinin zorunlu eğitim çerçevesinde değerlendirilmesinin müzakere edilmesi planlanmaktadır.* Burada amaçlanan, Kur'an kurslarının zorunlu hale getirilmesi değil, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu olarak düşünülen okul öncesi eğitimi almış kabul edilmeleridir.
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islam, diyanet işleri başkanlığı, kuran kursu, çocuk, açıklama, din

‘4-6 yaş çocuklara zorunlu Kuran kursu’ iddiasına Diyanet’ten yanıt

18:59 16.09.2021
© AADiyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4-6 yaş Kuran kurslarıyla ilgili planlanan çalışmalarla ilişkin açıklama yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
* Diyanet İşleri Başkanlığı, 4-6 yaş Kur'an kurslarıyla ilgili planlanan çalışmalarla ilişkin açıklama yaparak, söz konusu toplantı planlarının, Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur'an kurslarının getirilmesi olarak yorumlanması doğru değildir.
* Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 4-6 yaş Kur'an kurslarının zorunlu eğitimden sayılması hususunda toplantılar planlamasının bazı medya organlarında farklı yansıtılması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
* Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu içerisinde yer alan, Eğitim Hizmetlerine Yönelik Planlanan Faaliyetlerin 3. maddesindeki, ‘4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının okul öncesi zorunlu eğitimden sayılmasına yönelik MEB ve ilgili akademisyenlerle toplantı gerçekleştirilecektir’ ifadesi, Milli Eğitim Bakanlığının 5 yaş için uyguladığı okul öncesi zorunlu eğitimin yerine 4-6 yaş Kur'an kurslarının getirilmesi olarak yorumlanması doğru değildir.
* Söz konusu maddede 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarını tercih eden ailelerin ve kurslara devam eden öğrencilerin mağdur olmaması için bu dönemlerinin zorunlu eğitim çerçevesinde değerlendirilmesinin müzakere edilmesi planlanmaktadır.
* Burada amaçlanan, Kur'an kurslarının zorunlu hale getirilmesi değil, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş Kur'an kurslarını tercih eden velilerin çocuklarının da zorunlu olarak düşünülen okul öncesi eğitimi almış kabul edilmeleridir.
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