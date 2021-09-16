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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210916/abd-disisleri-sozcusu-turkiye-ve-katar-kabilden-normal-ucuslarin-da-baslamasi-icin-calisiyor-1048944093.html
ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye ve Katar, Kabil'den normal uçuşların da başlaması için çalışıyor
ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye ve Katar, Kabil'den normal uçuşların da başlaması için çalışıyor
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kabil havalimanından charter uçuşlarının yanı sıra normal uçuşların da başlaması için Türkiye ve Katar'ın çaba... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T00:00+0300
2021-09-16T00:00+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
türkiye
katar
abd dışişleri bakanlığı
ned price
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde Afganistan'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan charter uçuşlarının yavaş yavaş yapılmaya başladığını kaydeden Price, havalimanından normal uçuşların da yapılmasının hem Afgan halkı, hem uluslararası toplum hem de Taliban için önemli olduğunu söyledi.Price, Kabil havalimanının normal uçuşlara da başlayabilmesi noktasında Türkiye ile Katar'ın önemli çaba gösterdiğini vurguladı.Mezar-ı Şerif'ten yapılması beklenen uçuşların bir türlü başlamaması konusunu yakından takip ettiklerini de kaydeden Price, kentten uçuşların başlaması gerektiğini ve bu konuda çalıştıklarını ifade etti.Öte yandan sözcü, 31 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan 36 Amerikan vatandaşının ve ABD'de oturum iznine sahip 24 kişinin tahliye edildiğini sözlerine ekledi.
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abd, afganistan, türkiye, katar, abd dışişleri bakanlığı, ned price

ABD Dışişleri Sözcüsü: Türkiye ve Katar, Kabil'den normal uçuşların da başlaması için çalışıyor

00:00 16.09.2021
© REUTERS / Tom BrennerNed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kabil havalimanından charter uçuşlarının yanı sıra normal uçuşların da başlaması için Türkiye ve Katar'ın çaba gösterdiğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, günlük basın brifinginde Afganistan'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan charter uçuşlarının yavaş yavaş yapılmaya başladığını kaydeden Price, havalimanından normal uçuşların da yapılmasının hem Afgan halkı, hem uluslararası toplum hem de Taliban için önemli olduğunu söyledi.
Price, Kabil havalimanının normal uçuşlara da başlayabilmesi noktasında Türkiye ile Katar'ın önemli çaba gösterdiğini vurguladı.
Mezar-ı Şerif'ten yapılması beklenen uçuşların bir türlü başlamaması konusunu yakından takip ettiklerini de kaydeden Price, kentten uçuşların başlaması gerektiğini ve bu konuda çalıştıklarını ifade etti.
Öte yandan sözcü, 31 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan 36 Amerikan vatandaşının ve ABD'de oturum iznine sahip 24 kişinin tahliye edildiğini sözlerine ekledi.
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