https://tr.sputniknews.com/20210916/bir-sirket-13-korku-filmi-izleyecek-kisiye-1300-dolar-teklif-ediyor-1048952761.html

Bir şirket, 13 korku filmi izleyecek kişiye 1300 dolar teklif ediyor

Bir şirket, 13 korku filmi izleyecek kişiye 1300 dolar teklif ediyor

Financebuzz isimli şirket, belirledikleri 13 korku filmini izleyerek film sırasında kalp atışının ölçen bir kişiye 1300 dolar vermeyi teklif ediyor. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T10:04+0300

2021-09-16T10:04+0300

2021-09-16T10:03+0300

yaşam

sinema

yarışma

korku filmi

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Financebuzz internet sitesinde duyurulana göre, görev için belirlenen kişiye kalp atışını ölçen bir saat gönderilecek. Kişi, bu saatle 13 korku filmini izlerken kalp atışını ölçecek.T24'ün haberine göre şirket, filmin korkunçluk seviyesinin yapım bütçesine bağlı olup olmadığını analiz edecek.Görev için belirlenen filmler şunlar:Belirlenen analistin filmleri 9-18 Ekim arasında izlemesi beklenecek.

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sinema, yarışma, korku filmi