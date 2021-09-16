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https://tr.sputniknews.com/20210916/bir-sirket-13-korku-filmi-izleyecek-kisiye-1300-dolar-teklif-ediyor-1048952761.html
Bir şirket, 13 korku filmi izleyecek kişiye 1300 dolar teklif ediyor
Bir şirket, 13 korku filmi izleyecek kişiye 1300 dolar teklif ediyor
Financebuzz isimli şirket, belirledikleri 13 korku filmini izleyerek film sırasında kalp atışının ölçen bir kişiye 1300 dolar vermeyi teklif ediyor. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T10:04+0300
2021-09-16T10:04+0300
2021-09-16T10:03+0300
yaşam
sinema
yarışma
korku filmi
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Financebuzz internet sitesinde duyurulana göre, görev için belirlenen kişiye kalp atışını ölçen bir saat gönderilecek. Kişi, bu saatle 13 korku filmini izlerken kalp atışını ölçecek.T24'ün haberine göre şirket, filmin korkunçluk seviyesinin yapım bütçesine bağlı olup olmadığını analiz edecek.Görev için belirlenen filmler şunlar:Belirlenen analistin filmleri 9-18 Ekim arasında izlemesi beklenecek.
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sinema, yarışma, korku filmi
Bir şirket, 13 korku filmi izleyecek kişiye 1300 dolar teklif ediyor
Financebuzz isimli şirket, belirledikleri 13 korku filmini izleyerek film sırasında kalp atışının ölçen bir kişiye 1300 dolar vermeyi teklif ediyor.
Financebuzz internet sitesinde duyurulana göre, görev için belirlenen kişiye
kalp atışını ölçen bir saat gönderilecek. Kişi, bu saatle 13 korku filmini izlerken kalp atışını ölçecek.
T24'ün haberine göre şirket, filmin
korkunçluk seviyesinin yapım bütçesine bağlı olup olmadığını analiz edecek.
Görev için belirlenen filmler şunlar:
Belirlenen analistin filmleri 9-18 Ekim arasında izlemesi beklenecek.