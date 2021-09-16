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https://tr.sputniknews.com/20210916/enver-altaylinin-savunma-talebi-kabul-edildi-1048976962.html
Enver Altaylı’nın 'savunma' talebi kabul edildi
Enver Altaylı’nın 'savunma' talebi kabul edildi
Eski istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T22:55+0300
2021-09-16T22:55+0300
türkiye
mahkeme
15 temmuz darbe girişimi
savunma
enver altaylı
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Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Enver Altaylı ve Mehmet Barıner, bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise duruşmadan vareste tutulduğu için katılmadı.Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için sanık Mehmet Barıner’e söz verdi. Barıner, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini, terör örgütüne üye olduğuna dair somut delillerin bulunmadığını aktardı. Casusluk suçlamalarını da kabul etmeyen Barıner, birileri tarafından kurgulanan oyuna kurban seçildiğini iddia etti.Barıner’in avukatı Özlem Barıner de müvekkilinin gözaltına alınmasından, tutuklanmasına kadar bütün süreçlerde hukuksuzluk yaşandığını, mahkeme aşamasında da bu hukuksuzluğun devam ettiğini ileri sürdü.Altaylı’nın, ABD’deki Halkbank davasını manipüle etmesi için bir dönem İran masasında görev yapan istihbaratçı Mehmet Barıner’i yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasını kabul etmeyen Özlem Barıner, bu iddiaların hiçbir somut delile dayanmadığını söyledi.Müvekkilinin, Reza Zarrab hakkında araştırma yaptığı iddiasını da gazete sayfalarından öğrendiklerini iddia eden Özlem Barıner, bunu haberleştiren gazeteciyi tanık olarak dinletmeye güçlerinin yetmediğini, mahkemenin de bu taleplerini sürekli reddettiğini dile getirdi.Avukat Barıner, müvekkilinin yıllardır cezaevinde kaldığını, kaçma şüphesinin bulunmadığını, suçsuz bulunması halinde hiçbir tazminatın açılan yaraları kapatamayacağını dile getirerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.Özlem Barıner’in ardından söz alan sanık Enver Altaylı, savunmasının mahkeme huzurunda yüz yüze yapmak istediğini, sağlık sorunları nedeniyle duruşmanın Sincan Cezaevi Yerleşkesi’ndeki salonda yapılmasını talep etti.Mahkeme, Altaylı’nın talebini kabul ederek, yarınki celsenin Sincan Cezaevi Yerleşkesi’ndeki salonda yapılacağını bildirdirerek, duruşmaya ara verdi
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mahkeme, 15 temmuz darbe girişimi, savunma, enver altaylı

Enver Altaylı’nın 'savunma' talebi kabul edildi

22:55 16.09.2021
© Fotoğraf : TwitterEnver Altaylı
Enver Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Eski istihbaratçı Enver Altaylı ile birlikte 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını, SEGBİS yerine mahkeme huzurunda yapmak istediğini söyleyen Altaylı'nın talebi kabul edildi.
Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Enver Altaylı ve Mehmet Barıner, bulundukları cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ise duruşmadan vareste tutulduğu için katılmadı.
Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için sanık Mehmet Barıner’e söz verdi.
Barıner, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini, terör örgütüne üye olduğuna dair somut delillerin bulunmadığını aktardı.
Casusluk suçlamalarını da kabul etmeyen Barıner, birileri tarafından kurgulanan oyuna kurban seçildiğini iddia etti.
Barıner’in avukatı Özlem Barıner de müvekkilinin gözaltına alınmasından, tutuklanmasına kadar bütün süreçlerde hukuksuzluk yaşandığını, mahkeme aşamasında da bu hukuksuzluğun devam ettiğini ileri sürdü.
Altaylı’nın, ABD’deki Halkbank davasını manipüle etmesi için bir dönem İran masasında görev yapan istihbaratçı Mehmet Barıner’i yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasını kabul etmeyen Özlem Barıner, bu iddiaların hiçbir somut delile dayanmadığını söyledi.
Müvekkilinin, Reza Zarrab hakkında araştırma yaptığı iddiasını da gazete sayfalarından öğrendiklerini iddia eden Özlem Barıner, bunu haberleştiren gazeteciyi tanık olarak dinletmeye güçlerinin yetmediğini, mahkemenin de bu taleplerini sürekli reddettiğini dile getirdi.
Avukat Barıner, müvekkilinin yıllardır cezaevinde kaldığını, kaçma şüphesinin bulunmadığını, suçsuz bulunması halinde hiçbir tazminatın açılan yaraları kapatamayacağını dile getirerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Özlem Barıner’in ardından söz alan sanık Enver Altaylı, savunmasının mahkeme huzurunda yüz yüze yapmak istediğini, sağlık sorunları nedeniyle duruşmanın Sincan Cezaevi Yerleşkesi’ndeki salonda yapılmasını talep etti.
Mahkeme, Altaylı’nın talebini kabul ederek, yarınki celsenin Sincan Cezaevi Yerleşkesi’ndeki salonda yapılacağını bildirdirerek, duruşmaya ara verdi
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