https://tr.sputniknews.com/20210916/fatih-terim-bu-konsantrasyon-bizi-gruptan-cikmaya-goturur-1048976472.html

Fatih Terim: Bu konsantrasyon bizi gruptan çıkmaya götürür

Fatih Terim: Bu konsantrasyon bizi gruptan çıkmaya götürür

Galatasaray Teknik Direkrörü Fatih Terim, Lazio maçı sonrası yaptığı açıklamada "Bu oyun, bu konsantrasyon bizi gruptan çıkmaya götürür. Aksi takdirde zor... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T22:28+0300

2021-09-16T22:28+0300

2021-09-16T22:28+0300

yaşam

galatasaray

fatih terim

lazio

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında oynadığı maçta Lazio’yu 1-0 mağlup etti. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gruba üç puanla başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Terim, şunları söyledi:Gruptaki şanslarını da değerlendiren Fatih Terim, “Grup herkesin her şeyi yapabileceği bir grup… İkinci maçımız Marsilya’da. Çok iyi bir takım. Zor geçecek. Oynayacağımız hiçbir maç kolay geçmeyecek. Bu oyun, bu konsantrasyon bizi gruptan çıkmaya götürür. Aksi takdirde zor olur” dedi.

lazio

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galatasaray, fatih terim, lazio